<p>Čelnik Domovinskog pokreta <strong>Miroslav Škoro</strong> oglasio se iz samoizolacije te se obrušio na premijera <strong>Andreja Plenkovića</strong> i osvrnuo se na govor mržnje i popratna uhićenja. Odgovorio je na izjavu premijera koji je najavio da će se boriti protiv radikalizacije društva i govora mržnje, te napraviti „sanitarni kordon“ prema Domovinskim pokretu, Mostu i drugima.</p><p>- Recite, poštovani premijeru, a kad je vaš koalicijski partner plasirao u Novostima vijest da je moja<strong> Kim Ann</strong> Srpkinja koja je navodno pisala za četničke novine, a članovi HDZ-a bili zaposleni od izbornih stožera da je u komentarima na mrežnim platformama nazivaju četnikušom, i mene četničkim zetom, je li vam tada palo na pamet osuditi govor mržnje i pozive na linč - upitao je Škoro. </p><p>Naveo je kako je mogao reagirati i u vrijeme predsjedničke kampanje kad su se "loše sluge lošeg gospodara" obrušile na njegovu obitelj.</p><p>- Jeste li reagirali na naslovnicu Novosti s Tuđmanom kao dojiljom ili na prikaz mene kao virusa "Škorona" i na ruganje hrvatskoj himni? Jeste li reagirali kad su me vaši ministri i članovi HDZ-a javno osuđivali što sam se usudio staviti <strong>Lazara Grujića</strong> na listu DP-a zato jer je čelnik jedne stranke, a pri tome je i Srbin? Kad se vaš koalicijski partner <strong>Milorad Pupovac</strong> nakon navijačkog incidenta u Zagrebu javno prijetio „nekima koji spavaju sa Srpkinjama“, jeste li ga osudili za to? Kad je Ivo Josipović nazvao vašeg Milorada „etnobiznismenom“, jeste li ga tada osudili? Jeste li tada sukladno svojim europskim načelima štitili nacionalne manjine - nizao je Škoro pitanja premijeru. </p><p>Kada je riječ o govoru mržnje s ljevice, čelnik Domovinskog pokreta pitao je kako je reagirao na <strong>Krešu Beljaka</strong> i <strong>Nenada Stazića</strong> koji su javno žalili što posao 1945. nije bolje odrađen i više ljudi ubijeno, ili na Stjepana Mesića kad je za branitelje iz Stožera za obranu Vukovara izjavio da se ponašaju kao četnici u Vukovaru 1991. Pitao ga je i zašto nije rangirao na instalaciju petokrake u Rijeci, pod kojom je rušen taj isti Vukovar, nego je to financirao. </p><p>- Ako sam ja desničar jer mi ne pada na pamet koalirati sa strankom ratnog zločinca Hadžića osuđenog na međunarodnom sudu u Haagu, vjerujte mi, ponosim se time kao nikad dosad. To me čini većim štovateljem ljudskih prava i „Europejcem“ nego što ste vi ikada bili. A vas samo pukim političkim licemjerom i manipulatorom odvojenim od bilo kakve ljudskosti i osobne savjesti - navodi Škoro.</p><p>Na kraju se osvrnuo i na Plenkovićevu najavu da će napraviti "sanitarni kordon" prema Domovinskim pokretu, Mostu.</p><p>- Što se tiče ovog sanitarnog kordona, HDZ je na ovim izborima dobio 300.000 glasova manje nego na prošlim. Očito vam u ovom vašem trenutku političke nestabilnosti nije jasno da je jedini sanitarni kordon na hrvatskoj političkoj sceni onaj kojim se birači polako ograđuju od vas. Jedini kordon koji ste uspješno izgradili jest policijski kordon oko zgrade svoje Vlade - zaključio je Škoro.</p>