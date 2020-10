HDZ-ov donačelnik u fušu sa službenim autom: 'Trebao sam prijatelju skinuti jednu cijev'

Zamjenik načelnika općine Jasenice Dane Rončević danima odlazi službenim automobilom obavljati vodoinstalaterski posao kod prijatelja usred radnog dana

<p><strong>Dane Rončević</strong> je vrijedni HDZ-ov donačelnik općine Jasenice. Usput je i vrijedni načelnik Stožera civilne zaštite. Zašto vrijedni?</p><p>Zato što već danima usred radnog vremena službenim općinskim autom odlazi kod prijatelja obavljati vodoinstalaterski posao.</p><p>Možda se sjećate marljivog donačelnika iz našeg ranijeg <a href="https://www.24sata.hr/news/jure-susjedove-fekalije-cure-mi-u-sobu-a-on-sve-zataskava-susjed-ma-gdje-su-mu-dokazi-705780" target="_blank">teksta</a>, u kojem ga je susjed optužio da mu fekalije iz njegove septičke jame cure u kuću. Tada, čini se, nije posegnuo za zaboravljenim zanatom. Ali, ako ste tada slučajno propustili taj detalj, nema veze. Sad ćemo ga osvježiti.</p><h2>Političar, prometni tehničar i vodoinstalater</h2><p>Dane Rončević je, kako smo rekli, zamjenik općinskog načelnika u općini Jasenice. Član je HDZ-a, a u imovinskoj kartici navodi da svoj posao obavlja volonterski. Doduše, dobiva naknadu od četiri tisuće kuna, ali eto, volonter je. Po struci je prometni tehničar i, kad ne sjedi u zgradi općine, radi kao ophodar u Hrvatskim autocestama. Tamo dobiva plaću od gotovo devet tisuća kuna. Dobiva i preko 45 tisuća kuna godišnje od 'imovine i imovinskih prava'. </p><p>Ali poduzetnom Dani ni to nije dosta pa u fušu radi kao vodoinstalater. Od jučer ga lokalci u Maslenici primjećuju kako službenim autom dolazi kod prijatelja, odjeven u zeleni radni kombinezon, s alatom u rukama. Usred radnog vremena. Dobili smo i fotografije njegove službene Mazde parkirane u blizini stana u kojem je radio, snimljene u utorak ujutro, oko 11 sati. Nije bilo druge nego poslati čovjeka na teren, pokušati izmamiti Rončevića iz rabote i popričati s njim. Ali, nije se dao. </p><h2>"Morete pisati što hoćete"</h2><p>To vam je službeni općinski auto, pitali smo gospodina donačelnika nakon diktiranja registracije.</p><p>- Je, službeni je.</p><p>Dobro, a zašto službenim autom idete na vodoinstalaterski posao usred radnog vremena?</p><p>- To su vam gluposti. Nemojte. Samo sam došao vidjeti i idem ća. Tu sam kod prijatelja, samo sam došao vidjeti kupaonu. Radit ću mu je kasnije, za vikend, ali doći ću sa svojim autom - pojašnjava Dane. </p><p>Vi ste prometni tehničar i bavite se vodoinstalaterstvom, pitamo za svaki slučaj.</p><p>- Da, to sam isto završio - izvijestio nas je vodoinstalater Rončević.</p><p>Dobro, svjedoci nam kažu da ste tu već dulje vremena, obavještavamo ga. </p><p>- Ja? Što da vam kažem. Ne radim, samo sam došao vidjeti. Kolega radi. Samo sam na pola sata došao i vi morete pisati što hoćete - ustvrdio je Dane. </p><p>Ovdje valja napomenuti kako se ovaj razgovor vodio u 13 sati, više od dva sata otkad smo zaprimili fotografije Rončevićeve službene Mazde parkirane pred stanom u kojem je radio.</p><p>Dobro, a hoćete li izaći ispred? Da popričamo malo, pokušali smo.</p><p>- Ne želim izaći, to su gluposti.</p><p>Radni dan je, a vi niste u općini, podsjećamo ga.</p><p>- Ja sam volonter, nisam profesionalac. I još radim u jednoj firmi - kaže Dane volonter, ne profesionalac.</p><p>Radite u općini, HAC-u i još ste vodoinstalater. Stvarno ste polivalentni, primjećujemo.</p><p>- Molim?</p><p>Kažem, imate puno talenata. </p><p>- E. Hvala Bogu - kazao je polivalentni Rončević i poklopio slušalicu. </p><h2>Priznanje na kraju</h2><p>Ipak, inzistirali smo i nazvali opet. Dali smo mu do znanja da su ga ljudi viđali pred tom zgradom u službenom autu, u radnom kombinezonu, s alatom u rukama. I jučer i danas. </p><p>- Bio sam kod prijatelja. Došao sam mu pokazati. Otvorio sam alat i otišao ća. To moj kolega radi, to sve. Moj prijatelj, a ja sam mu samo došao pokazati kako se radi. On štema, a ja mu kažem što treba oštemati. Što ima veze? Ne smijem ići po selu? Ja sam volonter - ponovio je volonter Rončević.</p><p>Svejedno dobivate četiri tisuće kuna naknade, podsjećamo ga.</p><p>- E, i? A šta da vam kažem? Ne smijem se nigdje kretati ni nigdje ići? Nisam ja tu dva sata, ja odem pa se vratim. Kakva dva sata. I jučer sam isto navratio. Ima tu puno posla, znate kako je renovirati stan, a od općine do njega je minutu vožnje - uvjerava nas donačelnik.</p><p>Ipak, jedna stvar u njegovoj priči se ne poklapa. Zašto je onda bio u radnom kombinezonu?</p><p>Dane je udahnuo, zastao na trenutak i napokon se otvorio.</p><p>- Da budem iskren, trebao sam mu samo jednu cijev skinuti. I još nešto napraviti - pokajnički je kazao Dane Rončević, HDZ-ov donačelnik općine Jasenice, prometni tehničar i povremeni vodoinstalater. </p><p>Zvali smo i načelnika Martina Baričevića, o kojem smo ranije ekstenzivno pisali (pogledajte onaj <a href="https://www.24sata.hr/news/sin-mocnog-hdz-ovca-zavrsio-privatni-faks-na-racun-gradana-692043" target="_blank">tekst</a> o njegovom sinu koji je završio privatnu školu novcem općine), ali on nam nije odgovarao na pozive. </p>