HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Varaždina Alen Runac, svega dva mjeseca prije lokalnih izbora, građanima je, uz mjesečni račun poslao i letak u kojem im se zahvaljuje što plaćaju - grobnu naknadu. Dakle, svi građani koji su uredno plaćali račune, dobili su zahvalnicu sa fotografijom Alena Runca.

''Drage Varaždinke i Varaždinci, zahvaljujemo na Vašim redovitim uplatama za grobnu naknadu. Zahvaljujući vama naše groblje je najljepše u Europi.', piše u letku, dok je ispod fotografije u potpisu stoji - mr.sc. Alen Runac, direktor Parkovi d.d.

Runac je ujedno direktor komunalnog i hortikulturnog poduzeća Parkovi d.d., koje je u stopostotnom vlasništvu Grada Varaždina, a tvrdi da se na taj način htio zahvaliti svim građanima što uredno plaćaju račune. Letke su dobili svi korisnici groblja (ili samo oni koji su plaćali račune), a letci su financirani isključivo od strane Parkova d.d.

- Smatram da je potrebno da svatko zna na što se troši njegov novac. Poslao sam letke isključivo iz tog razloga jer samo želim transparetno prikazati troškove i sve račune koje grad plaća - rekao je Runac pa smo ga pitali:

A ima li to možda veze s vašom predizbornom kampanjom, s obzirom da na letku stoji samo vaša fotografija?

- Vidim da ste to povezali s mojom kampanjom, ali ja sam se kao direktor obratio svojim građanima i zahvalio se što uplaćaju grobnu naknadu i transparetno sam im objasnio gdje su potrošili novce te u što ćemo investirati dalje na varaždinskom groblju. Ali da se tvrdi da sam to iskoristio kao promidžbeni letak za svoju kampanju, nije istina. Do izbora još ima dva mjeseca, ljudi samo moraju znat na što se troši njihov novac - odgovorio nam je Runac. .

U redu, a jeste li im se i prije zahvaljivali što plaćaju grobnu naknadu, na ovakav način?

- Ne, ovo je prvi puta da smo nešto ozbiljnije napravili na varaždinskom groblju. Možemo se pohvaliti da smo uveli video nadzor, navodnjavanje... Sada se vide određeni pomaci u upravljaju grobljem i smatram da naši građani to moraju znat - ispričao nam je.

Onda je gradsko groblje financiralo letke?

- Pa da, jer je u interesu gradskog groblja da ljudi redovito podmiruju naknadu i da ljudi znaju na što se troši novac. Pa nisam ja vlasnik gradskog groblja, ne?

Ali vaša fotografija je gotovo preko cijelog letka pa se čini kao samopromidžba, i to baš pred izbore...

- Jel' dobra slika, a? Jesam dobro ispao? - našalio se pa nastavio.

- A dobro, nije to promidžba. Tko ima mašte, da, mogao bi tako zaključiti. Ali ne, rekao sam vam koja je moja namjera - kazao je za kraj razgovora.