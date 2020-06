HDZ-ov načelnik dijeli uskrsnice krajem lipnja: 'Takva je praksa'

Desetak dana prije izbora, načelnik općine Jalžabet odlučio je da je pravo vrijeme za podjelu uskrsnica umirovljenicima. Ako ih žele, moraju doći po njih

<p>Kraj je lipnja. Ljeto je službeno počelo prije gotovo tjedan dana. Ipak, jedna mala općina u Varaždinskoj županiji odlučila je da je baš sada, desetak dana prije izbora, idealan trenutak za dijeljenje uskrsnica. </p><p>Općina Jalžabet, prema posljednjem popisu stanovništva, ima oko 3600 ljudi, a vodi je HDZ-ov načelnik Mirko Magić. Na službenim stranicama Jalžabeta važno je objavljeno kako se ovih dana, krajem lipnja, dijele uskrsnice umirovljenicima, osobama na čekanju do mirovine i starijima od 65 godina. Po 150 kuna svakome. Želite pokupiti uskrsnicu u lipnju? Morate doći do zgrade općine ili do društvenog doma.</p><p>Prilično bizarno, pod ovom obavijesti, stoji i upozorenje: "Osobe koje nisu podmirile komunalnu i grobnu naknadu nemaju pravo na uskrsnicu!"</p><h2>"Takva je praksa"</h2><p>Javili smo se načelniku Magiću da nam pojasni logiku iza dijeljenja uskrsnica usred ljeta.</p><p>- Pa gledajte to je, to je, to je... Velika većina općina u varaždinskom području ijeli uskrsnice i božićnice. To je kao prigodna pomoć penzionerima za Božić i Uskrs. Ali za ovaj Uskrs je bio Covid 19 i nije se smjelo okupljati pa su sve općine prekinule tu praksu - pojašnjava HDZ-ovac.</p><p>U redu, ali zašto onda sada dijelite, zanima nas.</p><p>- Neki su dijelili prošli tjedan, mi ovaj. Ljudi pitaju. Bila nam je namjera spojiti s Božićem pa im dati duplo, ali ljudi pitaju - odgovara načelnik.</p><p>Ali zašto, pobogu, moraju dati ljudima, i to najriskantnijoj skupini, na ruke? Zašto moraju penzioneri doći u općinu po novac? Zašto im jednostavno ne uplate na račun?</p><p>- Neke općine daju na tekuće, mi dajemo na ruke. Imamo takvu praksu da dajemo na ruke. Znate, to je 750 umirovljenika, neki imaju klasične knjižice i većini poštar nosi na ruke. Kod nas je to tako, nije kao u gradu - jednostavno objašnjava HDZ-ovac Magić.</p><p>A koliko je sve to skupa novca, pitamo.</p><p>- To je sve skupa 750 ljudi po 150 kuna. Oko 120 tisuća sada sada i 120 tisuća za Božić. Takva je praksa - ponavlja Magi i objašnjava ono upozorenje s grobnom naknadom.</p><p>- Ima ljudi koji se oglušuju i ne plaćaju. Komunalna je kod nas 150 kuna na godinu i sad ako netko ne plaća to i još ne plaća grobnu naknadu 120 kuna po duplom grobu, nema prava na ovo. Ako podignu sada za sebe 150 kuna pa još ako imaju ženu, ne isplati im se podmirivati. To je jedna mjera da poboljšamo naplatu - kazao nam je Mirko Magić, inače magistar ekonomije.</p>