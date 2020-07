HDZ-ova članica Nacionalnog stožera, Grba-Bujević, ipak ulazi u Sabor umjesto Salapića

<p>Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i članica Nacionalnog stožera, <strong>Maja Grba Bujević</strong>, na parlamentarnim izborima bila je kandidatkinja HDZ-a u sedmoj izbornoj jedinici, no u Sabor nije ušla u Sabor <strong>iako je osvojila zavidan broj preferencijalnih glasova, njih čak 3618.</strong> Nalazila se na posljednjem mjestu na listi, a HDZ je u toj izbornoj jedinici osvojio šest mandata pa su, prema redoslijedu na listi, ušli oni koji su osvojili i manje od nje. </p><p>No, ima sreću jer <strong>Josip Salapić, koji je u istoj izbornoj jedinici sa šestog mjesta osvojio tek 224 glasa, ostaje na dužnosti državnog tajnika</strong> u Ministarstvu pravosuđa, a koje je sada pripojeno s upravom. Kako on u saborskim klupama neće sjediti, umjesto njega će Grba-Bujević.</p><p>- HDZ je odredio Grbu-Bujević za Salapićevu zamjenicu jer je on zatražio da mu se zastupnički mandat stavi u mirovanje, budući da obnaša dužnost državnog tajnika koja je nespojiva sa zastupničkom - istaknuo je u četvrtak u Saboru predsjednik saborskog Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics.</p><p>Zastupnici će o tome glasati sutra zajedno sa drugim točkama o kojima su raspravili ovaj tjedan, među kojima je i Zakon o obnovi nakon potresa u prvom čitanju.</p><p>Grba-Bujević je, podsjetimo, na pitanje novinara na jednoj od konferencija Nacionalnog stožera poručila kako je ponosna članica HDZ-a. Nakon toga ju je karlovački HDZ predložio, a Andrej Plenković i stavio na listu. Grba-Bujević na toj listi treća je po redu po broju osvojenih glasova, iza Tomislava Medveda, koji je dobio 19.820 glasova, i Davora Ive Stiera, koji je u Sabor ušao sa 6038 glasova.</p><p>Osvojila je više glasova i od drugog na listi, ministra Tomislava Ćorića, za kojeg je glasalo 2166 birača, kao i od treće, bivše ministrice Nade Murganić, koja je u Sabor ušla sa 792 glasa, ali i od petog Tomislava Klarića, kojemu je podršku dalo 2065 birača.</p><p>Više je građana za nju glasalo i od Marije Jelkovec, koja je bila zastupnica i u prošlom sazivu, a koja je u Sabor ušla kao zamjena Tomi Medvedu s osvojenih 815 glasova. Nadalje, osvojila je više i od Ćorićeve zamjene, Domagoja Ivana Miloševića, također zastupnika u prošlom sazivu, koji je 5. srpnja osvojio 2104 glasa. Na toj listi, na osmom mjestu, bila je još i Nikolina Brnjac, nova ministrica turizma i sporta, koja je dobila tek 552 glasa građana.</p>