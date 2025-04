HDZ-ovac Boban: Oporba nema ni program ni projekte

Izjava zamjenika splitsko-dalmatinskog župana Stipe Čogelja lokalnom mediju kako je vrijeme da predsjednik županijskog HDZ-a Ante Sanader i župan Blaženko Boban odu ako žele dobro HDZ-u bila je povod toj stranici da sazove konferenciju za novinare s koje su poručili da su tim i prijatelji.

Čogelja je, refererirajući se na svoju izjavu rekao da je u politici bitno imati svoj stav, te da postoji poštovanje i uzajamnost što oni u HDZ- u imaju u svom odnosu. Podsjetio je da su niz godina bili uspješni, kao i da su prepoznali nove ljude, pa tako i njega.

"Tim Blaženka Bobana nastavlja naprijed, nastavlja u pobjedu. Oporba nema program, a ni projekte. Voljeli bi da o tome možemo pričati i doprinijeti razvoju županije, ali i boljem životu građana. Nažalost toga nema. Nismo ni najpametniji ni najbolji, a ukoliko je oporba dobra mi ćemo biti još bolji", rekao je Čogelja.

Da su župan i njegovi zamjenici stalno zajedno potvrdio je i zamjenik Ante Šošić, kazavši da cijeli dan dišu zajedno i sve dijele, te da se u nedostatku afera plasiraju teze i riječi izvlače iz konteksta.

"Ako ste posljednjih mjeseci pratili naše projekte mogli ste vidjeti da naš tim surađuje jer to sve nije moguće napraviti ako suradnja nije na vrhuncu. Mi smo i po karakterima komplementarni", poručio je Šošić.

Podsjetivši da je baš on predložio Stipu Čogelju za svog zamjenika, Boban je rekao da je tada bio sretan zbog njega jer je to mlad i operativni čovjek koji drugačije komunicira od njega. Njihov tim je ostvario epohalne rezultate i u stalnim su razgovorima sa resornim ministarstvima. Radi dobrobiti građana vrijeme provode zajedno i to od jutra do mraka.

"Stipe ima moju podršku. On je energičan i operativan, te pripada mlađoj generaciji, a nama je to fokus. A što se oporbe tiče njihov je program sve rušiti pred sobom", prisnažio je Boban.

Stipe Čogelja je prethodno u lokalnom mediju kritizirao politiku i način rada splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana te rekao da je došlo vrijeme da prve linije u HDZ- u preuzmu nova lica.