Troskot držao presicu, a radnici kosili travu: 'Šalje ih HDZ. Pala je Jugoslavija, past će i oni'

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot optužio je u utorak karlovačkoga gradonačelnika Damira Mandića (HDZ) da je namjerno poslao kosce kako bi omeli Troskotovu konferenciju za novinare ispred sjedišta tvrtke Vodovod i kanalizacija, što je znak Mandićeve slabosti.

"Ovo su distrakcije kojima se nastoji ušutkati istina u ovome gradu, no neće uspjeti u tome. Tako se nastoje riješiti svakoga tko iznosi istinu, no nisam u Mladeži HDZ-a i bitni su mi Karlovčani, voda i kanalizacija, a ne ovakvi postupci kakve smo viđali prije 1991.", poručio je Troskot komentirajući košnju u vrijeme dok je razgovarao s novinarima.

Troskot je podsjetio da je Grad Karlovac krajem prošle godine izgubio sudski spor s trgovačkim lancem Supernova, kojem mora isplatiti milijun eura, kao i još neke sudske sporove i zapitao: Do kada će Mandić nabijati tužbe gradu?

Kritizirao je odluku Grada da se iz proračuna izdvoji 300.000 eura za sanaciju objekata oštećenih za radova u gradskoj jezgri Zvijezdi, u sklopu projekta karlovačke gradsjke tvrtke Vodovod i kanalizacija (ViK) "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa".

To je nedostatan iznos, a time Grad Karlovac priznaje da je odgovoran za štetu nanesenu građanima. Do sada je ViK tvrdio da su krivi izvođač radova i nadzor, rekao je Troskot dodavši kako je i donedavna direktorica ViK-a Katarina Malenica tužila to komunalno poduzeće i Grad Karlovac.

Ustvrdio je da se velik komunalni projekt, financiran uglavnom iz fondova Europske unije, ne može završiti u roku, a ViK posluje nezakonito jer je tek nedavno donio plan poslovanja koji je trebalo usvojiti krajem 2024. te najavio zbog toga novu kaznenu prijavu.

Mostovac je na konferenciji ponovio novinarima “snimite ovo sve”. “Na ovakav način se pokušavaju riješiti svake osobe koja govori istinu u Karlovcu. Samo što je nisam u mladeži HDZ-a Karlovca i neće me se pritiskat jer su meni bitniji Karlovčani, voda i kanalizacija, a ne ovakvi postupci koje smo viđali prije ’91. godine”, izjavio je i na kraju dodao: “Pala je Jugoslavija, past će i oni. S 1. lipnja će pasti i gradonačelnik Mandić i Vijeće grada Karlovca”.