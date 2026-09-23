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IMA I SNIMKA GOVORA

HDZ-ovac iz BiH o kandidatu druge stranke: 'Jako je obrezan'

Piše 24sata,
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HDZ-ovac iz BiH o kandidatu druge stranke: 'Jako je obrezan'
Foto: Klix.ba
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HDZ BiH u službenom izvještaju sa skupa prenosi Jerkovićeve poruke o položaju Hrvata u Republici Srpskoj i Posavini, ali njegovu izjavu o Kovačeviću ne navodi...

Politički "cirkus" i u susjednoj BiH. Josip Jerković, predsjednik Regionalne organizacije HDZ-a BiH Posavina, na predizbornom je skupu HDZ-a BiH u Derventi za jednog od protukandidata stranačke kandidatkinje Darijane Filipović rekao da je "jako obrezan".

"Jedan od njih je jako obrezan i zastupa one koje je zastupao dosadašnji nositelj Zlatnog ljiljana", rekao je Jerković, prenosi Klix.ba. Objavili su i snimku. Navode da je Jerković pritom govorio o Slavenu Kovačeviću, kandidatu Demokratske fronte za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

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Spominjanjem "dosadašnjeg nositelja Zlatnog ljiljana" Jerković je aludirao na Željka Komšića, predsjednika Demokratske fronte i aktualnog hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Komšić je tijekom rata bio pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, a 1995. dobio je "Zlatni ljiljan", najviše vojno priznanje Armije RBiH. Predizborni skup HDZ-a BiH održan je jučer u Derventi. Na njemu su bili predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i Darijana Filipović, kandidatkinja stranke za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH.

HDZ BiH u službenom izvještaju sa skupa prenosi Jerkovićeve poruke o položaju Hrvata u Republici Srpskoj i Posavini, ali njegovu izjavu o Kovačeviću ne navodi.

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