HDZ - ovac iz Donje Dubrave prozvao Čistoću za nerad. A on je direktor Službe za kvalitetu

HDZ - ovac Trpimir Majcan iz Donje Dubrave 20. travnja je na službenoj Facebook stranici HDZ Donja Dubrava objavio da je kao predsjednik Vijeća te gradske četvrti zatražio od Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost i Uprave Holdinga da se do daljnjega obustave plaćanja prema Podružnicama Zrinjevac i Čistoća te Trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., sve dok im ne dostave dokaze o izvođenju radova održavanja od strane Čistoće, Vodoopskrbe i odvodnje i Zrinjevca u periodu siječanj – ožujak 2022.

Majcan u objavi navodi i da kvart nikad nije bio prljaviji, a za održavanje plaćaju godišnje Čistoću 2.430.000,00 kn, ViO 897.000,00 kn i Zrinjevac 4.402.000,00 kn.

- Jasno nam je da je novoj vlasti Dubrava trn u oku, ali nećemo dopustiti takav odnos prema Dubravi i nećemo plaćati faktura bez dokaza. Pozivam Vas sve koji živite uz Donjoj Dubravi da kažete kada ste zadnji put vidjeli u svojoj ulici čistača ulica ili čistilicu, kada su radnici Zrinjevca uređivali zelene površine, ili kada su radnici ViO čistili slivnike, ali zato uredno šalju fakture - stoji u objavi.

I tu ne bi bilo ništa sporno da taj isti HDZ - ov Trpimir Majcan nije direktor Službe za gospodarenje otpadom, zaštitu okoliša, kvalitetu usluga i razvoj u Čistoći. Dakle kvaliteta usluge koju pruža Čistoća i zadovoljstvo građana za taj period je direktno njegova odgovornost.

- Čovjek se doslovno žali na svoj rad, što nije sporno jer ne radi kako treba, ali je postalo smiješno. Valjda misli da njegovi birači neće primijetiti tko je odgovorna osoba za kvalitetu usluge koju pruža jedna od tvrtki koju proziva - govori nam izvor iz Zagrebačkog holdinga.

Drugi pak vjeruje da je Majcan uputio taj dopis u kojem proziva i samog sebe iz inata jer je na popisu za otkaz.

- Bez obzira što je na popisu za otkaz, on je i dalje odgovorna osoba za kvalitetu usluge koju pruža Čistoća. On je odgovoran i za gospodarenje otpadom, razvoj i zaštitu okoliša. A u tom periodu kojeg spominje, od siječnja do ožujka 2022. nije postojao ni taj popis za otkaz. Čovjek sam sebe proziva i pokušava skupiti na tome političke poene - zaključuje naš izvor.

Najčitaniji članci