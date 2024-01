HDZ-ovac o izboru šefa DORH-a: 'Da je Plenković postupio kao SDP, bio bi revolt na ulici...'

Saborski zastupnik HDZ-a Nikola Mažar za N1 govorio je o izboru novog šefa DORH-a, Ivana Turudića.

- Sama funkcija glavnog državnog odvjetnika budi polarizaciju i javni interes jer je to funkcija koja nosi neovisnost i samostalnost, ali i veliku odgovornost - kazao je Mažar te dodao da funkcija sama po sebi nosi i jednu medijsku zanimljivost.

- Oporba je od početka htjela stvoriti dojam da nešto neće biti po proceduri. Oporba je odbila sva četiri kandidata - rekao je Mažar o kritikama iz oporbe.

On navodi da oporba ne želi da postoji procedura ni izbor. “To je ta razlika između nas i njih.”

Osvrnuo se i na kritike da je Turudić Vladi prihvatljiv zbog veza s HDZ-om.

- Turudić je objasnio taj svoj odnos… Zamislimo ovo što SDP i dio oporbe govore. Oni su imali situaciju bez javnog natječaja, kandidata, odbora za pravosuđe, da javnost ne vidi što nude. Zamislite da je Plenković rekao ‘glavni odvjetnik bit će taj i taj’, pa to bi bio revolt na ulici, a to je SDP imao - rekao je.

Komentirao lex AP: Žao mi je da je ovako bitna tema otišla u krivom smjeru

Mažar se osvrnuo i na tzv. lex AP koji se također našao na udaru brojnih kritika.

- To su neistine, moramo znati o čemu se radi. Žao mi je, a to su i pravni stručnjaci rekli, da im je žao da je ovako bitna tema otišla u krivom smjeru. Naziv kaže ‘neovlašteno curenje informacija’ iz dijela istrage koji je s razlogom nejavan. To je dio istrage kad su izvidi, kad se skupljaju dokazi da se ustanovi postoji li osnovana sumnja da je netko kriv - dodaje.

Komentirao je i izmjene Kaznenog zakona, u vezi curenja informacija iz istraga.

- Novinari su izričito stavkom 2. izuzeti da ne mogu niti počiniti ni poticati ni pomagati, a sukladno najavi ministra Malenice, dodat će se stavak da pod to kazneno djelo ne ide nijedna situacija koje je vezana za žrtvu, za obranu kaznenog djela i ako je pretežito javni interes. Dakle, javni interes nikad nije doveden u pitanje - kazao je Mažar.

- Stvorena je namjerna histerija u društvu od onih koji godinama zloupotrebljavaju sustav. Onaj tko živi na neovlaštenim informacijama i time želi politički suditi političkim protivnicima kao u Jugoslaviji naravno da se sada buni - zaključio je HDZ-ov zastupnik.