<p>U emisiji U mreži Prvog Hrvatskog radija jutros su gostovali <strong>Tomislav Tomašević </strong>iz platforme Možemo!, <strong>Mario Kapulica </strong>iz HDZ-a i <strong>Vesna Vučemilović</strong> iz Domovinskog pokretač. Najviše su govorili o tome koji su im ciljevi u saboru i što žele promijeniti.</p><p>Kapulica smatra kako je razlog ovako velikom broju glasova za HDZ taj što se njegova stranka nije odmaknula od svojih principa, unatoč silnim pritiscima kojima.</p><p>- Bili smo fokusirani na ono što smo mislili da je bitno za građane Hrvatske, imali smo dobar program, napravili smo dobre kandidacijske liste - rekao je.</p><p>Na pitanje što znači izjava da ljevica nakon ovih izbora ima novo ime, Tomašević je odgovorio kako je rezultat izbora, što se njih tiče, bio iznenađenje zato što su prema anketama prije 2 mjeseca imali 0,2 posto. Dodao je kako je parlament postao stroj za dizanje ruku. </p><h2>Tomašević: HDZ-u ćemo disati za vratom</h2><p>- Mislim da to nije dobro i to treba promijeniti i kad kažem da ćemo biti oporba kakvu nisu vidjeli to i mislim, disat ćemo im za vratom. HDZ se ne može promijeniti i dalje će biti automat za afere - poručio je Tomašević.</p><p>Dodao je da SDP mora proći svoj put restrukturiranja da se vidi koje su ideje koje će oni zastupati i koji su to birači kojima se oni obraćaju, te da nađu kadrove koji će biti dovoljno prepoznati sa svojim liderskim sposobnostima.</p><p>Vesna Vučemilović je poručila kako očekuje od HDZ-a, i kako kaže, mršave većine, nastavak politika koje je vodio do sada.</p><p>- U protekle četiri godine, jedina reforma je bila reforma državnih praznika. Ne očekujem od njih nikakve ozbiljne reforme, rekla je i dodala kako će Domovinski pokret biti konstruktivna oporba u Hrvatskom saboru zato što žele vratiti dignitet Saboru.</p><p>Škorina sestra izjavila je kako će raditi na tome da vrate dignitet saboru, a kasnije je i objasnila tu izjavu.</p><p>- Do sad se radilo petkom kad je trebalo dizati ručice. To nije način na koji treba funkcionirati sabor. Premijer ne može biti faraon i odlučivati o svemu, sabor treba biti zakonodavna vlast u Hrvatskoj i bit ćemo dio konstruktivne oporbe. Nećemo ići odmah protiv svega što vlada predloži, ako se slažemo programski onda ćemo podržati - rekla je Vučemilović i dodala kako nisu razočarani izbornim uspjehom.</p><p><strong>Ja bi htio čuti od vas, treba li vjerovati u ovu državu?</strong></p><p>Javio se HDZ-ov Mario Kapulica koji joj je poručio da bi bilo dobro da iz Domovinskog pokreta počnu slati poruke građanima za ono što je bitno.</p><p>- Umjesto takve poruke čuli smo priču o promatračici i nekom incidentu i šalje se poruka da u ovu državu ne treba imati povjerenja, da službe neće ništa raditi. Ja bi htio čuti, treba li vjerovati u ovu državu? - upitao je.</p><p>Vučemilović je odgovorila kako ne zna o čemu priča, a Kapulica ju je posjetio da je tu priču ispričao Škoro u izbornoj noći.</p><p>- Dogodio se nasrtaj na jednu našu promatračicu u Dalmaciji, ja vjerujem u državne institucije i da će sankcionirati krivce - poručila je.</p>