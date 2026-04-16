HDZ-ovac Škorić: Bio sam dječak u tijelu koje je sazrijevalo pod težinom povijesnog trenutka

HDZ-ovac Petar Škorić prisjetio se na predizborni skup stranke 15. travnja 1990. godine na Rivi u Splitu. Bivši saborski zastupnik i šef splitskog HDZ-a danas je ravnatelj Županijske uprave za ceste. Javnosti je poznat po snimci na kojoj ga je Ante Gotovina proglasio nesposobnom budaletinom.

- 15. travnja 1990., na sam blagdan Uskrsa, splitska je Riva postala središte nade, snage i odlučnosti hrvatskog naroda, koji je iskazao otpor komunističkom jednoumlju i zatražio demokraciju i slobodu. Više od 100.000 ljudi okupilo se na povijesnom skupu HDZ-a za Dalmaciju kako bi čuli viziju čovjeka koji će uskoro postati otac hrvatske države, dr. Franjo Tuđman - prvi hrvatski predsjednik. Bio sam tamo… kao maloljetni mladić, još dječak u tijelu koje je ubrzano sazrijevalo pod težinom povijesnog trenutka. S prijateljima sam imao čast osiguravati taj veličanstveni događaj. Sjećam se pogleda uperenih prema pozornici, sjećam se grča u grlu, ponosa u srcu, suza u očima. Osjećao sam da se rađa povijest. Osjećao sam da je napokon došlo vrijeme slobode i demokracije.

Te riječi, koje je govorio dr. Tuđman, i danas mi odzvanjaju u ušima: Taj velebni predizborni skup bio je uskrs hrvatskog naroda, uskrs povijesne svijesti, uskrs slobode koja se stoljećima gasila pod čizmama raznih tuđinaca. Bio je to krik generacija koje su patile, trpjele i ginule da bi mi jednom mogli stajati uspravno i reći: DOSTA! HRVATSKA ZA HRVATE! I samo tjedan dana kasnije, 22. travnja 1990., taj krik se pretvorio u povijesnu pobjedu! Po prvi put nakon 45 godina totalitarizma, komunizma i jugoslavenskog mraka, održani su prvi slobodni višestranački izbori za hrvatski Sabor! Taj travanj bio je mjesec uskrsnuća. Uskrsnuo je hrvatski duh. Uskrsnula je nada. Uskrsnula je država. Zato se i danas sjećamo s ponosom i zahvalnošću, ali i s obvezom da nikada ne zaboravimo što smo bili, što smo izborili, i zašto smo se borili. Jer sloboda nije dar. Ona je osvojena, krvlju plaćena, i obvezuje nas da je čuvamo, kako za one koji su nas doveli do nje tako i za one koji dolaze iza nas, za Domovinu uvijek vjerni, napisao je na Facebooku.

Škoriću, di ti je križ? Nesposobne budaletine

Na snimci koja je nastala 6. kolovoza, dan nakon oslobođenja Knina, Ante Gotovina postrojio je časnike i ostale koji su imali svoje zadatke nakon uspješne akcije.

- Operacija je izvedena uredna, na najvišoj razini. A poslije bitke - kaos! Kao razmažena djeca, bez ikakve odgovornosti - vikao je Gotovina koji je bio bijesan jer je vidio pljačku i nered kad se vratio u Knin. Na sastanku su bili zapovjednici gardijskih brigada koje su oslobodile grad, a tu je bio i tada mladi Petar Škorić, zadužen za informativno propagandnu djelatnost.

- Škoriću, di je križ? Jedan križ je teško naći, jedan križ! - vikao je Gotovina.

- Nismo ga našli, gospodine generale - odgovorio mu je Škorić, koji je kasnije postoa šef splitskog HDZ-a.

- Pa da si stao u Sinj fratrima i zamolio, oni bi ti dali deset! (...) Zato što ste budaletine! Zato što ste nesposobni! A sposobni ste da balite na kamere, da se slikate, to jeste sposobni! Jedan križ niste sposobni naći! A da ne govorim ono što se vidi u gradu - to je sramota! Barbari, vandali rade ovako, oni koji su plaćeni i ratuju po ratnom plijenu! Politička djelatnost? Ne vidim plakate ni zastave na objektima! Di je to u 11 i po!? Od četiri ujutro si to trebao raditi! Ako ne znate raditi zadatak za koju vas nitko nije vukao za kosu, izvolite ući u bitku i pješadiju! Reći ćete, bio sam u ratu! Kur...ste rat vi bili! Svaki dan je novo dokazivanje za ratnika! (...) Za ovaj san nered koji je ovdje vi ste najodgovorniji ljudi za to. Imamo vremena pet sati da grad bude uredan i da ima sve ono što je potrebno da dočeka hrvatsku vlast. (...) Dolazi ruski, američki i njemački ambasador, pa je.. vas bog jeste vi svjesni kakvu sliku dajete svijetu!? Sami ste trebali zavrnuti rukave i krenuti lomiti sve i čistiti" - vikao je Gotovina.

