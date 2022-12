HDZ-ovac zakukao kako djeca lokalnih čelnika nemaju pravo na dar, Orešković: 'Suzica u oku'

U nekom trenu je Andrej Plenković shvatio da po ministarstvima pročelnici ili neki ljudi na nižim razinama umnoškom koeficijenta i osnovice ima veću plaću od njegova ministra pa je rekao "no way." To je sva suština ovih izmjena. A sva ova retorika koju ste vi tu naveli, od ljubavi djelatnika u općinama prema poslu koju obavljaju pa će se sad povećanjem plaća izaći u susret i njima je jedna šuplja demagogija, poručila je zastupnica Centra Dalija Orešković govoreći o izmjenama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi te Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Njima Vlada povećava plaće, osim sebi, tako i saborskim zastupnicima, predsjedniku države, Sabora, Ustavnog suda, ravnateljima zavoda, pravobraniteljima, sucima Ustavnog suda, a kojima je otvorila mogućnost za rast plaće i lokalnim čelnicima i to svima navedenima od 1000 do 2000 kuna.

Naime, državni dužnosnici su do sad imali različitu osnovicu od službenika i znatno više koeficijente. Bili su izdvojeni od službenika i osnovica im se nije mijenjala od 2014. No, sad se Zakonom predlaže izjednačavanje osnovice i državnih dužnosnika i službenika, a kako su sindikati ispregovarali s Vladom rast osnovice plaće za državne i javne službenike za šest posto, tako će sada osnovica rasti i dužnosnicima. Iako Vlada zato smanjuje dužnosnicima koeficijente kako bi im plaća ostala na "adekvatnoj razini", plaće će im zbog ispregovaranog dogovora sa sindikatima biti od 1000 do 2000 kuna veća. I tako će im od sad rasti svakim uspješno okončanim pregovorima sa sindikatima o rastu plaća službenicima.

HDZ-ov Dražen Srpak, gradonačelnik Murskog Središća naveo je primjer iz vlastitog iskustva odlaska pročelnika zbog male plaće.

- Iza godišnjih odmora mi je došao pročelnik ureda grada i nakon 15 godina službe rekao "gradonačelniče, ja odlazim." Pa kud odlaziš, pitam ga ja, a on rekao da ide u privatne vode, "bit će mi dupla plaća, više neću biti uhljeb", rekao je. Nakon toga sam napravio javni natječaj na koji se javila samo jedna osoba i to iz susjedne općine s 20 godina staža, sad smo mi dobili novog pročelnika, a oni su izgubili pročelnika - istaknuo je.

U kontekstu povećanja plaća, Zeleno-lijevi blok, Socijaldemokrati i Most su naglasili da bi trebalo uvesti pravilan način kažnjavanja zastupnika koji ne dolaze na plenarne sjednice, sjednice Odbora i glasanje.

- Ja sam radio u školi, ne dođete na posao i dobijete otkaz - naveo je Mostov Marin Miletić.

Damir Bakić iz Zeleno-lijevog bloka je naveo kako je to regulirano u njemačkom Bundestagu.

- Smatramo da je nužno osigurati da zastupnici imaju obavezu dolaska na sjednice i Odbore u kojima su članovi te na glasanje. Bundestag kažnjava svoje zastupnike sa 100 eura za svaki dan nedolaska na dan zasjedanja, s 200 eura na dan nedolaska na sjednicu te s 100 eura za nedolazak na glasanje. Isprika za nedolazak u Bundestag može biti samo liječnička ispričnica za svoju bolest ili bolest djeteta do 14 godina - istaknuo je, a da kazne treba postrožiti istaknuo je i Socijaldemokrat Željko Pavić.

Dok oporba zaziva na kažnjavanje onih koji ne dolaze u Sabor, istovremeno je tijekom ove rasprave sabornica uglavnom bila prazna. U njoj se izmjenjivala tek nekolicina zastupnika, na što je ukazao i HDZ-ov Tomislav Klasić koji je poručio kako na današnjoj sjednici ne vidi ni mostovce ni ostale zastupnike oporbe.

- Puna su vam osta božićnica, regresa, darova za djecu, jučer ste pokazali na raspravi o Zakonu o radu što mislite o radničkim pravima. A ovo što sad radite, da uzimate u živi štit državne službenike, što radite već desetljećima i na taj način kupujete glasove... Nikad ne biste pobijedili na izborima da ne koristite radna mjesta kao glas na izborima i sad se s njima izjednačavate - poručila je zastupnica Radničke fronte Katarina Peović dodajući da će ovo dovesti situacije u kojoj će državni dužnosnici pregovarati o povišici svoje osnovice s ministrom čija će se osnovica dizati također tim dogovorom.

- To je apsolutni non-sense - poručila je, a HDZ-ov Klarić joj odgovorio da građani imaju sreću što ju nisu izabrali za gradonačelnicu.

- Mojih 5600 glasova za ovaj Parlament je neusporedivo viši od gotovo svih zastupnika koji sjede na vašoj strani, samo predsjedavajući Jandroković i Davor Ivo Stier su dobili više glasova od mene. Znači, sav vaš legitimitet na koji se stalno pozivate je puno upitniji - uzvratila je Peović.

Naglasila je kako od 2008. i 2009. mediji počinju gurati priču o uhljebima te da tada kreće umjetno stvorena bitka između javnog i privatnog sektora.

- I umjesto da su jedinstveni, mi imamo bitku između uhljeba i onih na slobodnom tržištu. Ne samo da mislim da je to potpuno izmišljena priča, PDV plaćamo svi na svaku potrošnju i to je ono što puni naš proračun, a ne naši poduzetnici, kako se tim floskulama pokušava nas ovdje uvjeriti. Nisu ni poduzetnici loši, nema tu nikakvog sukoba, to se radi samo zato da bi se sukobilo one koji bi trebali biti homogeni - poručila je dodavši kako se ovime samo uvodi još jedan korak razdora.

- Imamo situaciju da zastupnici u Saboru dobivaju božićnicu, šest posto povećanja ionako puno prevelikih plaća u odnosu na prosječne plaće - rekla je.

Potom se Orešković obrušila na HDZ-ovca Darka Sobotu, ujedno i načelnika Kalinovca koji tu funkciju obnaša volonterski jer plaću prima u Saboru, a koji je istaknuo da mu "nekako ne sjeda baš da profesionalni načelnici, gradonačelnici i naše kolegice, da njihova djeca nemaju pravo na dar sad pred Božić."

- Skoro mi je suzica na oko krenula. Kako vama suza na oko ne krene kad naši učitelji, koji u sustavu rade po 30 godina na temelju ugovora na određeno, dobivaju otkaze upravo prije Božića kako im se božićnice ne bi isplatile, gdje vam je tu domoljublje - upitala je poručivši mu da ne upliće djecu političara u njihove prljave igre.

- Dužnosničke plaće su dovoljne da se i djeca političara zbrinu, a ono o čemu političari trebaju voditi brigu su interesi građana - zagalamila je.

