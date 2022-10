HDZ-ovci ispitivali Novaković o eksponiranosti Povjerenstva: 'Bilo bi suludo da se zatvorimo'

Članovi saborskog Odbora za imenovanje, na čijem čelu je HDZ-ova Nada Murganić, obavili su intervjue s kandidatima za novi saziv Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Od 15 pristiglih kandidatura dvoje je u startu otpalo jer nisu ispunjavali zakonske uvjete. To su Davorin Ivanjek, aktualni član Povjerenstva, koji ovu dužnost obavlja već dva mandata, a zakonskim propisima nije moguće više od toga, te Tončica Božić, koja nije pravne struke. Prije današnjeg intervjua od kandidature je odustala Radmila Bonifačić pa je tako pred Odbor stiglo 12 kandidata.

12 kandidata, četvero i za člana i za predsjednika, Novaković želi još jedan mandat

Osmero njih - Tatjana Gojak, Željko Humek, Dražen Jović, Igor Lukač, Nikša Marušić, Ana Poljak, Tomislav Šunjić i Doris Ušalj - se kandidiralo samo za funkciju člana, troje i za člana i predsjednika/predsjednicu, a to su Aleksandra Jozić Ileković, Nike Nodilo Lakoš i Ines Pavlačić dok se aktualna šefica Nataša Novaković kandidirala za još jedan mandat.

Jozić Ileković je inače aktualna članica, no ovog puta je izrazila ambiciju i za čelnu funkciju. Svi su kao motiv javljanja na natječaj i želje za sudjelovanjem u radu ovog Povjerenstva naveli izazov u profesionalnoj karijeri dok je jedini Humek vrlo iskreno i otvoreno istaknuo veću plaću.

HDZ-ovci su ih većinom ispitivali što misle o uključivanju u politiku nakon prestanka obnašanja dužnosti u Povjerenstvu, aludirajući na bivšu predsjednicu tog tijela, Daliju Orešković, koja im je danas kolegica u Saboru kao zastupnica, članica ovog Odbora, ali i, usput rečeno, žestoka protivnica. Orešković ih je, pak, ispitivala konkretne zakonske odredbe, da vidi jesu li se kandidirajući za ovu poziciju uopće upoznali sa zakonskom materijom. Osim što je porazna činjenica da se na natječaj javilo ovako malo kandidata, porazno je i to što je bilo onih koji nisu pokazali znanje o zakonskim odredbama i samom radu Povjerenstva. Navodeći i hipotetske primjere postupanja dužnosnika, Orešković je od kandidata pokušala doznati što misle radi li se tu o sukobu interesa i kako bi postupili. A na pitanja da navedu slučajeve koje je po njihovu mišljenju Povjerenstvo pozitivno, a koje negativno riješilo, nailazila je na diplomatske odgovore o nekomentiranju konkretnih slučajeva u radu Povjerenstva.

Gotovo svi kandidati su mišljenja da bi uloga Povjerenstva trebala biti edukativna i preventivna te istaknuli novi Zakon o sukobu interesa kao iskorak, posebno u dijelu proširenja dužnosnika čije imovinske kartice Povjerenstvo treba kontrolirati.

Novaković, oštra i britka na jeziku, vrlo je brzo završila razgovor. Pojasnila je zašto još pet godina želi voditi Povjerenstvo.

- Bilo je puno toga dobrog i puno toga lošeg, ali ovaj posao je iznimno interesantan. Jest da je ponekad bilo teško, imali smo puno predmeta protiv visokopozicioniranih dužnosnika pa i izmjene Zakona, ali smo nastavili s radom, sredili smo prostor, IT sustav, odlično smo se pozicionirali unutar EU, ali još uvijek ima stvari koje nisu dovršene - istaknula je.

'Bilo bi suludo da se zatvorimo'

HDZ-ovci su je ispitivali o utjecaju javnosti preko medija na donošenje odluka, kao i trebaju li Povjerenstvo i ona kao čelnica toliko biti u medijima navodeći lošu percepciju javnosti o Povjerenstvu, ali Novaković je kratkim i jasnim odgovorima iskazala svoj stav.

- Mi smo transparentno tijelo, bilo bi suludo da se zatvorimo. Naše sjednice su sve javne, mediji dođu, prije obveznika doznaju što se dogodilo u njegovu predmetu, može i on doći. To je interes medija. Mi ne radimo na temelju onoga što mediji govore, proanaliziramo i vidimo trebamo li nešto raditi po pitanju nečega što izađe u medijima, ali ne donosimo odluke na temelju toga - poručila je ne složivši se s tezom loše percepcije o samom Povjerenstvu u javnosti.

- Mislim da je o Povjerenstvu izrazito pozitivna percepcija - rekla je.

Na pitanje HDZ-ovaca je li u ovih pet godina vršen pritisak na Povjerenstvo i nju osobno prije donošenja odluke, Novaković je istaknula kako nije imala situacije izravnog pritiska.

- Mene direktno nitko nije zvao, nisam imala tu situaciju, a da li medijske istupe visokopozicioniranih dužnosnika mogu shvatiti kao pritisak - mogu. Bilo je to posebno 2019. i 2020. - kazala je.

Upitali su je HDZ-ovci i bi li podnijela ostavku da Ustavni sud sruši odluku Povjerenstva.

- Ne - kratko je odgovorila pa u tom kontekstu istaknula primjer Upravnog suda koji je na temelju Ustavnog suda donio dvije različite odluke.

- Kad se presuda suda sruši na višem sudu, da li bi suci trebali dati ostavke - upitala je HDZ-ovce Orešković, čestitavši Novaković na odgovorima koje je dala na provokacije i izrazivši mišljenje da bi Povjerenstvo u javnosti trebalo biti još i više.

Novaković je istaknula kako je dobro što se proširio krug obveznika na koje se Zakon o sukobu interesa odnosi, no da su, obzirom na mali broj njih koji rade u Povjerenstvu, trenutno u zaostatku. Naime, izmjenama Zakona dobili su pod kontrolu još 1500 novih. Orešković ju je upitala koliko će taj rad dodatno sad otežati i usporiti činjenica da će u novom sazivu ostati samo jedna članica trenutnog, koja je upoznata s poslom i materijom, a Novaković istaknula kako će trebati vremena da se novi uhodaju i nauče.

- Savjetnici su tu, dobro je da su oni konstanta, oni su od ogromne pomoći. Zato svi koji dođu moraju biti brzi i imati želju za učenjem - rekla je.

Drugi stav protukandidatkinje: 'Povjerenstvo ne bi trebalo biti eksponirano'

Zašto ovog puta "puca" i na čelno mjesto pojasnila je Jozić Ileković. Ne radi se o tome da smatra da Novaković loše radi svoj posao, istaknula je.

- Javila sam se i za predsjednicu, ne tendenciozno nego jer ispunjavam kriterij i za jedno i drugo mjesto. U ovih pet godina sam ušla u materiju i upoznala sve faze rada - istaknula je Jozić Ileković, koja je više puta prilikom donošenja odluka Povjerenstva o pokretanju postupka protiv nekog dužnosnika imala izdvojeno mišljenje.

- Drago mi je da je to ostalo novim zakonom. Naravno da je puno ugodnije kad imate unisono tijelo, ali ja sam izabrala put koji je vjerodostojan i svaki put sam se vodila pravnom logikom i pravnim iskustvom - rekla je naglasivši kako u Povjerenstvu treba dodatno ojačati stručnu službu koja odlazi i kad se promijene članovi i predsjednici.

Ona smatra da u većini slučajeva dužnosnici ustvari ne znaju koje im su točno obveze pa zato ispunjavaju krivo imovinske kartice. Zato, ističe, treba pojačati edukaciju, posebno sad otkako se proširio krug onih na koje se zakon odnosi.

- Dužnosnici uđu u povredu jer nisu dobro shvatili zakon i nisu znali da mogu pitati nas. Zato smo uveli edukacije, ne samo za dužnosnike nego i na lokalnoj razini za pročelnike, tajnike... Doduše, zvali smo dva-tri puta zastupnike na edukaciju k nama, nažalost, nisu bili zainteresirani - rekla je naglasivši kako je za svako jačanje Povjerenstva, ali ne i za uzurpaciju i prekoračenje ovlasti koje ima.

Jozić Ileković je, za razliku od Novaković i Orešković, stava da Povjerenstvo ne bi trebalo biti eksponirano.

- Mi smo državni činovnici i zadatak nam je posao raditi korektno, časno i odgovorno. Za sve ostalo Povjerenstvo ima glasnogovornicu - kaže.

'Pokrenula sam kaznene postupke protiv dužnosnika'

Treća kandidatkinja za predsjednicu, Ines Pavlačić, ističe kako se dovoljno ostvarila na rukovodećim pozicijama u svojoj karijeri te da voli promjene i izazove.

- Osobito dragocjenim smatram iskustvo predsjednice Ureda državne uprave, gdje sam se susretala s predrasudama da sam premlada i bez dovoljno iskustva, no to me nije obeshrabrilo, riješila sam velik broj zaostalih predmeta, dovela u red upravljanje imovinom, ali i otvorila pitanja koja se tiču korupcije i čak pokrenula kaznena postupke protiv nekih dužnosnika, ali nisu pravomoćni pa ne mogu to komentirati - istaknula je.

U svom viđenju rada Povjerenstva naglasila je kako je bitno da ono zadrži svoju neovisnost, integritet te da bude i preventivno tijelo koje će promicati vladavinu prava i biti obrambeni mehanizam od korupcije.

- Povjerenstvo treba prije svega biti jedno preventivno tijelo koje će u društvu od najnižih razina do najviših stvarati svijest o korupciji i jačati društvenu odgovornost, posebice jer je sada znatno proširen krug obveznika - istaknula je, a na sva ona stručna, zakonodavna pitanja znala odgovore.

Rad u Povjerenstvu kao izazov u trenutnoj profesionalnoj karijeri istaknula je i četvrta kandidatkinja za šeficu Povjerenstva Nike Nodilo Lakoš. No, na pitanja o zakonskim materijama, izmjenama zakona, postupcima pred Povjerenstvom davala je preopćenite odgovore, što je članove navelo da se baš i nije pripremila.

Nakon što su obavili razgovor, kandidati će sada ići na sigurnosnu provjeru nakon čega će Odbor utvrditi konačnu listu kandidata, pojasnila je predsjednica Odbora dodavši kako će zastupnici na plenarnoj sjednici tajno glasati o izboru članova. To će, najavila je, biti gotovo prije isteka mandata sadašnjem Povjerenstvu u veljači 2023.

