Povjerenstvo za sukob interesa odlučuje o Tomaševiću: Otvorili predmet zbog vijeća Srebrnjaka

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa održat će 189. sjednicu, a na dnevnom redu, uz ostalo, je donošenje odluke u predmetu obveznika Tomislava Tomaševića, gradonačelnika Grada Zagreba i donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu obveznika Stjepana Kovača, zastupnika u Hrvatskom saboru.

Podsjetimo, Tomaševiću je ovo druga prijava Povjerenstvu, i to zato što je od četvero članova u Upravno vijeće Srebrnjaka imenovao dvoje donatora kampanje.

Povjerenstvo je otvorilo predmet jer su imenovani donatori Tomislav Lauc i Ivana Novoselec. Lauc je u kampanji za lokalne izbore donirao 10.000 kuna gradonačelničkoj kampanji Tomaševića, dok je Novoselec donirala 1000 kuna listi Možemo! i partnera. Lauc je stomatolog, predaje na fakultetu i vodi privatnu polikliniku, dok je Novoselec izvršna direktorica udruge Akademija za politički razvoj. Ostalih dvoje članova upravnog vijeća, Sanja Kolaček i Marko Turudić, nisu bili donatori Možemo! za lokalne i parlamentarne izbore.

Tomašević je tada, komentirajući predmet, poručio kako je stranka Možemo! imala oko 1500 donatora.

- HDZ je imao 60 donatora, SDP devet, Domovinski pokret je imao nula donatora, kao i Milan Bandić 365. Ako je sada situacija da svaki od tih donatora, ako bude imenovan u jedno od 340 ustanova i upravnih vijeća u gradu Zagrebu je sukob interesa, onda imamo velik problem. Ako su to stručni ljudi, samo zato što su donatori, da ih to diskvalificira. Što? Naknada od 750 kuna mjesečno da proučavaju dokumentaciju ovog kompliciranog projekta. Tamo su imenovani i drugi članovi upravnih vijeća, sve su stručni ljudi. Predsjednica Sanja Kolaček je vrhunska znanstvenica. Uvjeren sam da su to pravi ljudi. Nikome nisam ništa obećao u ovome gradu za nijednu poziciju i nikome nisam ništa dužan. Imam odriješene ruke da donosim odluke koje smatram da su u javnom interesu. Tako ću se ponašati do kraja mandata - istaknuo je gradonačelnik tada. ,

Međutim, to Upravno vijeće dalo je ostavke nakon svega nekoliko mjeseci.

Povjerenstvo će raspravljati i o donošenju odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu obveznice Marine Budimir, gradonačelnice Grada Iloka i dati mišljenje u predmetu na zahtjev obveznika Tihomira Komljenovića, direktora trgovačkog društva Radio Križevci društvo s ograničenom odgovornošću za radijsku i televizijsku djelatnost

