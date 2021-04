Nagledali smo se verbalnih, nekad i fizičkih obračuna u hrvatskoj politici, ali dosad se ne pamti da su na istoj izbornoj listi završila dvojica političara koji su se potukli na ulici uz udarce šakama, nogama i teške optužbe. Čak se i još uvijek sude zbog nanošenja tjelesnih ozljeda. A sada bi trebali zajedno prezentirati politiku HDZ-a.

Andrej Plenković danas će predstaviti listu kao najbolju i pobjedničku za Zagreb. A na toj listi koju je sinoć izglasao zagrebački HDZ se na sedmom mjestu nalazi Josip Jelić, savjetnik premijera i HDZ-ovac s Črnomerca, dok je na 14. mjestu Kazimir Ilijaš, dosadašnji predsjednik kluba HDZ-a u zagrebačkoj Skupštini.

Jelić je napao Ilijaša 2015., ima nepravomoćnu presudu

Kako saznajemo, pri potvrđivanju liste sinoć, Ilijaš je bio suzdržan nezadovoljstvom što je Jelić zauzeo više, prolazno mjesto od njega. Jelić je nepravomoćno i osuđen za nanošenje fizičkih ozljeda Ilijašu, pa je to dodatni razlog nezadovoljstva.

- Čovjek koji ima nepravomoćnu presudu za fizički napad je poguran na visoko mjesto i to zato što je savjetnik Plenkovića za Zagreb, dok su mnogi izvisili, a Ilijaševo nezadovoljstvo je razumljivo jer je dosad vodio klub zastupnika, a sada možda i neće ući u Skupštinu - kaže nam sugovornik iz zagrebačkog HDZ-a.

Sukob tijekom kampanje 2015.

No, neki u HDZ-u imaju i drugačije obrazloženje.

Ilijaševa supruga Ivona je imenovana za članicu uprave zagrebačke Gradske Plinare-opskrbe dok je još bio živ Milan Bandić. Iako je bio raspisan natječaj na kojem je ona izabrana, 24sata su i prije raspisivanja natječaja izvijestila da će biti imenovana Ivona Ilijaš.

To se i pokazalo točnim.

No, vratimo se na sukob Jelića i Ilijaša. On se dogodio za vrijeme izborne kampanje za parlamentarne izbore 2015. godine. Josip Jelić je tada izašao iz HDZ-a i priključio se Mostu, te je cijeli Črnomerec oblijepio plakatima sa svojim likom i Mostovim logom.

Jelić je ispričao tada Nacionalu da je on fizički napadnut i to nakon što je slijedio automobil u kojem su bili ljudi koji su skinuli više od stotinu njegovih plakata. U tom automobilu je bio i Kazimir Ilijaš, ali i sadašnji HDZ-ov zastupnik u EU parlamentu Tomislav Sokol.

- Vidio sam naše poskidane plakate pa sam ih htio snimiti kamerom mobitela, no Ilijaš je počeo vrijeđati mene, MOST, Dragu Prgometa te me je nogom udario u donji dio leđa, dok je Sokol sve to mirno gledao. Ja sam se samo branio, a u tom naguravanju su mi stradale i naočale - tvrdio je Jelić.

'Razbio mi je nos'

Ilijaš je tvrdio da je on napadnut i da mu je Jelić razbio nos šakom.

Sud je dao za pravo Ilijašu i osudio Jelića. Krajem 2019. godine je donesena nepravomoćna presuda kojom je Jelić osuđen na šest mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od dvije godine.

Protiv njega je zbog nanošenja fizičkih ozljeda Ilijašu, optužni prijedlog podnijelo općinsko Državno odvjetništvo nakon što je utvrdilo sve činjenice.

- Podaci u optužnom prijedlogu pružaju dovoljno osnove za izdavanje kaznenog naloga. Da je okrivljeni počinio kazneno djelo kako mu se stavlja na teret optužnim aktom s oblikom krivnje izravne namjere, proizlazi iz okrivljenikove obrane gdje priznaje da je šakom udario u glavu oštećenika Kazimira Ilijaša. Također, krivnja proizlazi i iz iskaza tri svjedoka te nalaza i mišljenja vještaka sudsko medicinske struke – stoji u presudi koju je tada objavio Jutarnji list.

Da je presuda pravomoćna, Jelić se ne bi mogao kandidirati

Pravomoćne presude još nema. Ako ona bude potvrđena, HDZ bi mogao imati zastupnika osuđenog na kaznu zatvora. Inače, da je pravomoćna presuda donesena prije današnjeg dana kada HDZ predaje liste, Jelić se uopće ne bi mogao kandidirati.

I to upravo po zakonu koji je netom prije izbora izmijenila Plenkovićeva Vlada. Ali s nepravomoćnom presudom je zauzeo visoko mjesto na listi.

Reiner i vjetrovi

I za kraj, valja spomenuti što je HDZ-ov uglednik i potpredsjednik Sabora Željko Reiner rekao o Jeliću nakon incidenta.

- Dogodilo se nešto nezabilježeno u predizbornim kampanjama – fizički napad i ozljeđivanje uglednog zagrebačkog odvjetnika, člana HDZ-a dok je lijepio plakate i to od petog na listi MOST-a koji tvrdi da su oni ‘treći put’ i nekakva uljuđena građanska varijanta”, rekao je Reiner na konferenciji za novinare 2015. godine.

MOST je, rekao je Reiner, najavio da ide bilježniku ovjeriti s kim će, a s kim neće koalirati.

- Ja bih im savjetovao da radije kod bilježnika ovjere kako se neće više služiti fizičkim nasiljem protiv političkih neistomišljenika - rekao je tada Reiner.

Ali eto, od tada je Tomislav Karamarko otišao s čela HDZ-a, njega je zamijenio Plenković koji je uzeo Jelića kao savjetnika i pogurao ga visoko na listu. A Reiner?

A on se priklonio novim vjetrovima, pa ne bi začudilo da danas pohvali listu na kojoj je isti taj Jelić.