HDZ-ovci pozvali ukrajinskog veleposlanika pa opleli po oporbi: 'Glavinjaju šest godina'

Dragi hrvatski prijatelji, velika mi je čast stajati ovdje danas 365. dan ovog rata protiv Ukrajine. "Sve ide, sve se mijenja i kraja nema", napisao je veliki Ukrajinac Ševčenko, čiji je spomenik tu u Zagrebu. Puno toga se promijenilo, kraja nema. Vukovara je u Ukrajini više od 10-ak, to je slika onoga što se događa u Ukrajini. Godinu dana se Ukrajinci bore za svoju slobodu, đavo je planirao Ukrajinu osvojiti u 96 sati, a dobio je rat koji traje 365 dana. Tko brani svoju kuću, uvijek pobjeđuje, poručio je ukrajinski veleposlanik Kirilič Vasilj, kojeg su HDZ-ovci pozvali na sjednicu Nacionalnog odbora Zajednice utemeljitelja "dr. Franjo Tuđman."

Obljetnicu 33. godine postojanja su organizirali na dan kad je prije točno godinu započela ruska invazija na Ukrajinu, a kako bi još jednom iskazali podršku ukrajinskom narodu u borbi za slobodu.

- Nismo sami, a vi jeste, čini mi se, bili na početku svog rata. Mi smo jaki zahvaljujući međunarodnoj zajednici i Vladi RH. Niste vi velika zemlja, ali ste dali veliku podršku velikoj zemlji Ukrajini - vojnu, humanitarnu, financijsku... Zahvaljujem vam što ste obiteljski primili brojne obitelji iz Ukrajine. Sretan sam da sam veleposlanik u Hrvatskoj i hvala vam, dragi prijatelji. Živjela Hrvatska, slava Ukrajini - kazao je Vasilj.

Plenković: 'Ključna razlika nas i njih je u identifikaciji s ključnim strateškim postignućima'

Na sjednici je sudjelovao i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, koji je uz naglasak na podršku Ukrajini i nabrajanje uspjeha svoje Vlade još jednom podcrtao tko su oni i što sve rade, a tko oni nasuprot njih.

- Ovo što se dogodilo prije godinu dana nadmašilo je sve ono što je u sjećanju naše generacije. Ako pogledate srž ruske politike koju vodi Putin prema Ukrajini, ona se bazira na temeljnoj povijesnoj postavci iz njegova kuta, a taj je da on ispravlja pogreške ranijih ruskih lidera. To je pravi razlog, ispravlja slabosti svojih prethodnika jer u njegovoj logici velike Rusije Ukrajinci nisu Ukrajinci nego mali Rusi. Denacifikacija Ukrajine, zvuči poznato? Poput deustašizacije u Hrvatskoj - kazao je i podsjetio kako je Vlada snažno osudila rusku agresiju prvog dana.

- Već ujutro 24. veljače 2022. sazvali smo odmah sjednicu Vlade, inicirali hitni sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, no nije bilo odgovora. Nakon Drugog svjetskog rata, ovo je najveći sukob bez presedana, kao što je bez presedana i potpora međunarodne zajednice. Ovakvu solidarnosti, brzinu reakcije, do sada nismo nikada vidjeli. Ne želim ni uspoređivati Hrvatsku i Ukrajinu prije 30 godina - rekao je dodavši kako je EU do sada dala 18 milijardi eura pomoći Ukrajini.

- Svako malo su tu neki akteri u nekim zemljama koji provuku neki ruski narativ, sličnu situaciju imamo i ovdje, proruski narativ predsjednika Milanovića. Da li to radi slučajno, iz uvjerenja ili nagovor, ne znam, njemu na štetu. Naša podrška će biti do pobjede Ukrajine - kazao je pa istaknuo kako isto rade i na unutarnjem planu za hrvatski narod.

- Svi kapitalni projekti i iskoraci društva bili su ostvareni politikama različitih Vlada predvođenih HDZ-om i naših partnera. Spojiti teritorij Hrvatske je veliko postignuće, ostvariti istog dana članstvo u Schengenu i europodručju, to nije rutinska stvar niti nam je to netko poklonio, to se dogodilo našim radom. E, za to treba vještina, znanje i reputacija - poručio je pa opleo po oporbi.

- Današnja Hrvatska politička scena ima tri vrste aktera - nas kao stabilne, pouzdane, vječnu oporbu, što je uvelike SDP, i nove političke aktere. Ti novi imaju dvije varijacije, jedna je neka vrsta rubnih otpadnika iz HDZ-a ili nekih koji misle da su bolji Hrvati, veći katolici od nas ili su pak s lijevog spektra, kao udruge koje odu u politiku. Ključna razlika nas i njih je u identifikaciji s ključnim strateškim postignućima - naglasio je.

'Nemojte se zavaravati, nema druge političke opcije koja se može uhvatiti u koštac s onim što je pred nama'

Skup su HDZ-ovci uz poruke podrške Ukrajini iskoristili kako bi još jednom uputili oštre kritike na račun oporbe jer nisu podržali vojnu pomoć toj zemlji u obliku obuke vojnika kroz misiju EU.

- Sjećamo se svi tog jutra kada smo u šoku vidjeli da je ponovno na europskom kontinentu krenuo veliki rat, čvrsto smo uz ukrajinski narod od prvog dana i vjerujemo u njihovu pobjedu. Sve to događalo se i nama i mi se kroz podršku Ukrajini borimo za mir, demokraciju i nije mi jasno kako bilo tko može imati dilemu na kojoj će strani povijesti biti, ne možeš biti ni neutralan, moraš jasno i glasno iskazati potporu ukrajinskom narodu i, kao što naša Vlada čini, pomagati. Ovo je borba za vrijednosti na kojima počiva demokratski civilizirani svijet - kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković pa i on nabrajao uspjehe Vlade.

- Sve strateške ciljeve Hrvatska je ostvarila upravo kada je bila predvođena HDZ-om. Nalazimo se među 15 zemalja koje se nalaze unutar NATO-a, EU, Schengena, europodručja. Imamo cilj nastaviti graditi državu, snažiti standard, gospodarstvo. Nemojte se zavaravati, nema druge političke opcije koja se može uhvatiti u koštac s onim što je pred nama. Ono jučer u Saboru pokazuje kako bi Hrvatska izgledala, nevjerojatna netrpeljivost, lakoća izgovaranja najvećih uvreda, a sve bez ikakvog plana što bi ta druga strana učinila da dođe za kormilo. Pokazali su da Hrvatska može biti i drugačija od ovoga što je danas, pokazali su to i na glasanju o obuci ukrajinskih vojnika. I to nam daje dodatnu odgovornost, traži od nas dodatnu ozbiljnost jer naši suparnici su izrazito agresivni, spremni su na sve da se dokopaju vlasti - kazao je, a u korištenju prilike za udarac na oporbu su mu se pridružili i ostali.

HDZ-ovci opleli po oporbi: 'Bešćutni...'

- Ovo je nemilosrdni osvajački pohod na suvremenu državu. Nas branitelje asocira na snažnu podršku koju smo mi dobili od Ukrajine za vrijeme Domovinskog rata. Ljuti me otpor stranaka da pružamo ruku prijatelju u nevolji, onima koji su pružili ruku nama.

Obrazac ljubitelja sveruskog s Pantovčaku me ne čudi, ali ta sramota ostaje na svima nama, ne pružiti ruku je izdaja ideje koju je prvi predsjednik gradio o hrvatskoj državi. Uvjeren sam da će ukrajinski narod uskoro sa svima nama podijeliti pobjedu u ovom ničim izazvanom i nametnutom ratu - kazao je Tomislav Družak, zamjenik predsjednika Zajednice utemeljitelja, a dopredsjednik Ivica Tafra 54 zastupnika koja obuku vojnika nisu podržala uz predsjednika Zorana Milanovića nazvao bešćutnima.

- Obvezujemo se da im nećemo dozvoliti da hrvatskom narodu oduzmu ona temeljna svojstva, osjećaj pravednosti, podrške i što je dobro. To, nažalost, ne znaju Milanović i dio oporbe, već šest godina glavinjaju ne znajući što bi napravili i kako bi Hrvatsku stavili u istu razinu s Vučićevom Srbijom i Orbanovom Mađarskom. Pa svom silinom, a i jučer su to pokazali u Saboru, udaraju na HDZ i Plenkovića, ali neće ići, to je naša poruka, mi podržavamo Plenkovića i dajemo mu punu potporu. Ovo je najava da ćemo svi pokazati u godini pred izbore kako se brane boje HDZ-a, ponosan sam što sam sudjelovao u stvaranju države pod vodstvom Franje Tuđmana, ali i što sam ovih šest godina dio HDZ-a pod vodstvom Plenkovića - kazao je i naglasio kako će podupirati Ukrajinu do pobjede.

- A Rusija neka odluči do koje mjere će predstavljati ukrajinsku pobjedu kao svoj poraz - poručio je.



