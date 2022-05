HDZ-ovci spustili Milanoviću: On laže i kad govori za kog navija

Predsjednik Zoran Milanović je komentirajući nerede na autocesti A1 koje su uzrokovali navijači izjavio kako je on Hajdukovac i gorio je za taj klub. HDZ je pronašao njegovu stariju izjavu u kojoj je govorio upravo suprotno pa su u objavi poručili da o svemu laže kao i o tome za koga navija.

- Takav je u svemu. Milanović laže i kad govori za koga navija - napisali su.

- Ja kad sam baš gorio za Hajduk, on je bio jak klub iz malog grada i nikad nije tražio razloge svog neuspjeha. Nikad nisu imali taj pritisak da su žrtve. Igrali su, pobjeđivali. To je veliki klub, ne tražiš razloge izvan sebe - poručio je.

Tu nije stao pa je rekao i kako je Hajdukovac bio onda kada to nije bilo toliko popularno.

- Jedini sam u razredu bio hajdukovac. To nije lako. Bilo je sedamdesetih lakše navijati za Zvezdu - rekao je Milanović.

Ipak, 2019. godine je govorio nešto drugačije kad je komentirao izjavu da je Hajduk bio Titov omiljeni klub.

To je istina. Ne vidim zašto bi s tim itko imao problema. Ja nisam navijao za Hajduk, kad sam navijao za klubove, zato što je to bio Titov omiljeni klub, to mi je možda mogao biti razlog da ne navijam za Hajduk. Danas nam se pričaju besmislice, provodi se memoricid prema onome što smo živjeli i što pamtimo. Nije bilo savršeno, bilo je pogrešno, bilo je ljudski. Sve što sam htio reći na ovu temu sam već rekao, započeo je Milanović

