HDZ-ovka Filipović kreće u akciju nakon pobjede: Hrvatska joj je među prvim prioritetima

Novoizabrana hrvatska članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović najavila je prve korake koje planira poduzeti nakon preuzimanja dužnosti. U razgovoru za Dnevnik PLUS RTV Herceg-Bosne poručila je kako pobjedu ne doživljava samo kao politički uspjeh, već i kao veliku odgovornost prema biračima.

Filipović smatra da je ovogodišnji izborni proces, u kojem su prvi put primijenjene nove izborne tehnologije, donio veću jasnoću oko izbora hrvatskog predstavnika. Prema njezinu mišljenju, time je smanjen prostor za dosadašnje političke sporove oko preglasavanja.

Istaknula je kako njezin mandat ne bi trebao biti usmjeren isključivo na interese hrvatskog naroda, već i na stabilnije funkcioniranje cijele BiH.

Prvi posjet željela bi usmjeriti prema Hrvatskoj

Jedan od prvih zadataka bit će joj razgovor s ostalim članovima Predsjedništva, Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović. Cilj je, kako je najavila, pronaći zajedničke točke djelovanja, posebno kada je riječ o europskom putu BiH i stabilnosti državnih institucija.

Foto: Denis Kapetanovic

Iako još nije definitivno odlučeno koju će zemlju prvo posjetiti nakon stupanja na dužnost, Filipović je jasno rekla da bi voljela da to bude Hrvatska. Smatra da odnose Zagreba i Sarajeva treba dodatno unaprijediti te da Hrvatska u dijelu BiH još uvijek nema percepciju kakvu bi, prema njezinu mišljenju, trebala imati.

Predsjedništvo ne smije biti mjesto političkih sukoba

Govoreći o budućoj suradnji s ostalim članovima Predsjedništva, Filipović je naglasila da ne očekuje potpuno slaganje oko svih pitanja. Ipak, smatra da različiti politički stavovi ne bi smjeli dovesti do blokada i međusobnog nadglasavanja.

Njezin je cilj, kaže, promijeniti sliku Predsjedništva BiH kao institucije obilježene sukobima i pretvoriti ga u primjer funkcionalne suradnje.

Izborni zakon i dalje među ključnim pitanjima

Filipović se osvrnula i na pitanje Izbornog zakona, koje je godinama jedno od najosjetljivijih političkih pitanja u BiH. Smatra da je potrebno pronaći trajno rješenje koje će istodobno zaštititi prava svakog građanina i osigurati da jedan konstitutivni narod ne može birati političkog predstavnika drugom narodu. Prema njezinu stavu, politička pobjeda jednog naroda ne bi se trebala predstavljati kao poraz drugoga.

Najavila preispitivanje diplomatske mreže

Jedna od konkretnih promjena koju najavljuje odnosi se na diplomatsko-konzularnu mrežu BiH. Filipović ostaje pri ranijem stavu da je potrebno preispitati rad pojedinih veleposlanika.

Naglasila je da to ne vidi kao političku odmazdu, već kao profesionalnu analizu učinkovitosti diplomatske mreže. Želi utvrditi gdje je BiH adekvatno predstavljena, kakvi su rezultati rada pojedinih predstavništava i gdje su potrebne promjene.

Mostar dobiva ured hrvatske članice Predsjedništva

Filipović je potvrdila i plan otvaranja ureda u Mostaru. Prema njezinu objašnjenju, time se ne bi stvarala paralelna institucija Predsjedništva. Službeno sjedište i dalje bi bilo u Sarajevu, dok bi ured u Mostaru služio kao mjesto za rad i neposrednu komunikaciju s građanima i biračima.

Europski put, energetika i gospodarstvo

Među prioritetima buduće vlasti vidi i nastavak europskih integracija, ali upozorava da članstvo u Europskoj uniji ne smije ostati samo politički slogan. Proces približavanja EU-u, smatra, mora donijeti konkretne promjene unutar zemlje – od učinkovitijih institucija i sigurnije infrastrukture do boljih uvjeta za gospodarstvo i ulaganja. Posebno je izdvojila energetsku stabilnost, infrastrukturne projekte, gospodarstvo i investicije. U tom procesu Hrvatsku vidi kao jednog od najvažnijih partnera BiH i zagovornika njezina europskog puta.