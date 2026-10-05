HDZ BiH nakon pobjede: 'Vraćen je legitimitet u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine...'

Dan nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini sve su jasniji obrisi nove političke scene. Ulazak Darijane Filipović iz HDZ-a BiH u Predsjedništvo BiH kao hrvatske članice, kao i novi odnos snaga među strankama, otvaraju pitanje budućih koalicija i stabilnosti vlasti. Predrag Kožul iz HDZ-a BiH istaknuo je da je povratak hrvatskog člana u Predsjedništvo najvažniji dio izborne pobjede njegove stranke, piše HRT.

- To je najznačajniji trenutak jučerašnjih izbora, odnosno najvažniji dio naše ukupne pobjede. Vratili smo legitimitet u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine jer je hrvatski član Predsjedništva izabran većinski hrvatskim glasovima, rekao je Kožul.

Predsjednik Stranke za BiH Semir Efendić ocijenio je da je protekli mandat obilježila blokada vlasti te izrazio nadu da će izborni rezultat omogućiti učinkovitije funkcioniranje institucija.

- Imali smo četiri godine prilično blokiranu vlast u Bosni i Hercegovini, posebno na razini države i entiteta. Nadam se da će rezultati izbora doprinijeti tome da se vlast odblokira i počne raditi, kazao je Efendić.

O mogućim koalicijama, Efendić smatra da je još prerano govoriti.

- Rano je sada govoriti o tome s kim ćemo koalirati. Mi jesmo ostvarili značajan rezultat, ali nismo pobjednici izbora i postoje stranke koje su osvojile više glasova, rekao je.

Domagoj Knežević iz Hrvatskog instituta za povijest smatra da je promjena izbornog zakona jedno od ključnih pitanja za buduće odnose u BiH.

- Željko Komšić bio je simbol političkog nametanja predstavnika Hrvatima u Predsjedništvu BiH, rekao je Knežević, dodajući da bi nakon izbora trebalo krenuti prema vlasti koju bi činili legitimni predstavnici konstitutivnih naroda.

Knežević je istaknuo i važnu ulogu Hrvatske na europskom putu BiH.

- Bosna i Hercegovina na putu prema Europskoj uniji nije imala jačeg saveznika od Vlade Republike Hrvatske, poručio je.

Kožul je poručio da HDZ BiH ostaje otvoren za suradnju sa svim hrvatskim političkim strankama kada je riječ o zajedničkim interesima.

- Otvoreni smo za suradnju i razgovore sa svim hrvatskim političkim strankama, neovisno o tome koliko smo se prije slagali ili razilazili. Ključno je da zajedničke strateške interese rješavamo zajedno, kazao je.