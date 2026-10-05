VIDEO Plenković: 'Izbor Filipović za članicu Predsjedništva BiH poruka ravnopravnosti...'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u ponedjeljak je nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a čestitao HDZ-u BiH na izbornim rezultatima te istaknuo da izbor Darijane Filipović za članicu Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda predstavlja poruku ravnopravnosti. "Posebno smo zadovoljni što je gospođa Darijana Filipović pobijedila u izboru za članicu Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na taj način hrvatski narod u BiH ima ponovno u Predsjedništvu legitimnu predstavnicu u ovoj instituciji", rekao je Plenković.

Izrazio je i očekivanje da će nakon općih izbora uslijediti formiranje novih institucija u BiH.

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Pokretanje videa... VIDEO Izjave Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell

"Želimo intenzivnu suradnju s BiH kao što to činimo i inače", rekao je Plenković, istaknuvši da je trgovinska razmjena Hrvatske i BiH dosegnula četiri milijarde eura te da se provode i planiraju brojni projekti povezivanja dviju zemalja.

Govoreći o rezultatu izbora u BiH, Plenković je rekao da on "prije svega donosi poruku ravnopravnosti". Ocijenio je da bi jačanje HDZ-a BiH i zastupljenost hrvatskog naroda na razini Predsjedništva BiH mogli pridonijeti skladnijoj i funkcionalnijoj dinamici odnosa ključnih političkih stranaka u BiH.

"Nadamo se da će sada na dnevni red doći i pitanje uređenja izbornog zakona, tako da nema više ovih dilema s obzirom na postojeći sustav, gdje je uvijek moguće očekivati neke scenarije s kojima Hrvati nisu bili zadovoljni, a nije bila zadovoljna ni Hrvatska", rekao je.

MED-9 u Splitu o migracijama i gospodarskoj suradnji

Plenković je nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a najavio i summit MED-9, koji će se 6. i 7. listopada održati u Splitu, u okviru hrvatskog predsjedanja skupinom devet mediteranskih država članica Europske unije.

Na sastanku će se, među ostalim, razgovarati o migracijama, održivosti, zaštiti okoliša i gospodarskoj suradnji, kao i o pripremama za novi ciklus pregovora o višegodišnjem financijskom okviru EU-a.

"Razgovarat ćemo o nekoliko tema, prvo pitanje migracija", rekao je Plenković, istaknuvši pritom sredozemne, zapadnosredozemne i istočnosredozemne migracijske rute.

Dodao je da će se razgovarati i o održivosti, zaštiti okoliša te gospodarskoj suradnji, a summit će biti prilika i za niz bilateralnih sastanaka.

Na summitu će, uz čelnike država članica MED-9, sudjelovati predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća António Costa, europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, suvereni knez Monaka Albert II. te jordanski prijestolonasljednik Al Hussein bin Abdullah II.