HDZ-ovku koja je spominjala 'Srbe i vrbe' izbacili iz stranke

Časni sud primorsko-goranskog HDZ-a jednoglasno je iz stranke isključio gradsku vijećnicu Ivonu Milinović, koja je u vrijeme kad je dala skandaloznu izjavu o 'Srbima i vrbama', bila i predsjednica Odbora za nacionalne manjine.

Ona je, podsjećamo, gostujući u emisiji u rujnu, komentirala sramotnu pjesmu Torcide o Rijeci pa je rekla kako vrbe za Srbe nisu potrebne Rijeci, već možda nekim dalmatinskim selima u kojima ih ima više.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sama je dala ostavku u Odboru za manjine

Kako piše Novi list, Ivona Milinović tvrdi da nije dobila nikakvu službenu obavijest i da zato ne može komentirati isključenje.

Ranije se ispričala, nakon što je podnijela ostavku na mjesto predsjednice Odbora za nacionalne manjine, te je rekla kako su njezine izjave izvučene iz konteksta.

Dodala je i kako smatra da je ova njezina ostavka dovoljno te da u njezinom slučaju nisu potrebne nikakve dodatne stegovne mjere.

No riječki HDZ nije se složio s njom.

- Mi smo svoje rekli i zatražili smo očitovanje Županijskog časnog suda. Odluka je jednoglasna. Što se tiče vijećničkog mandata, on pripada osobi, a ne stranci i o tome odlučuje Ivona Milinović . Naš županijski politički tajnik Dinko Beaković vratio je mandat nakon što se učlanio u HDZ. Dakle, riječ je o moralu, no to je njezina odluka - rekao je za Novi list Lucijan Vukelić, predsjednik riječkog HDZ-a.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

'Možda vrbe za Srbe trebaju u selima u Dalmaciji'

Podsjećamo, Ivona Milinović, HDZ-ova gradska vijećnica u Rijeci te bivša asistentica Davora Ive Stiera u Europskom parlamentu, krajem rujna gostovala je kod Marka Juriča u podcastu 'Projekt Velebit'.

POGLEDAJTE VIDEO

Od samog početka intervjua, Jurič je bio jako zainteresiran za ideološku podjelu u Rijeci, a Milinović mu je objasnila da Rijeka 'diše hrvatski', ali da HDZ nikad nije uspio mobilizirati glasače u dovoljnoj mjeri da bi došao na vlast.

U jednom trenutku voditelj je citirao navijačku 'pjesmu' splitske Torcide u kojoj vrijeđaju grad i njezine stanovnike.

- Šugava Rijeko, smrdljivi grade, Pobit ću pola tvoje Armade, Šugava Rijeko puna si Srba, Ne brini, Rijeko, ima još vrba, citirao je Jurič. Iste stihove još je jednom, napamet, citirala i Milinović, uz širok osmijeh pa ispalila:

- Ljudi trebaju znati da u Rijeci postoji 6,5 posto Srba, dakle, nama ne trebaju nikakve vrbe, možda po nekim selima u Dalmaciji gdje ih ima 30-40 posto.

I voditelj je bio u šoku.

- Ne znam jeste li se dobro izrazili... Rekli ste - nama ne treba vrba, samo 6,5 posto je Srba, pomalo je zbunjeno Jurič pokušavao ispraviti HDZ-ovu gradsku vijećnicu.

Ona mu je odgovorila:

- Ako ćemo biti bezobrazni, oni su uvrijedili naš grad...

- Ne treba ih nigdje na vrbe, ubacio se Jurič opet.

- Ma naravno da ne treba. Ali, ne, ne, ne, ja govorim ako ćemo ići takvim jezikom ulice - rekla je tada Milinović i izazvala zgražanje.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL





Tema: Hrvatska