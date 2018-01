Bandić: Gradsko financiranje Dinama je u skladu s pravilima

"Tražili smo određene promjene i ide amandman gdje će se kazne odgađati dok davatelj usluga ne omogući i ne osigura sve uvjete onima koji bi uslugu trebali konzumirati", rekao je predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) novinarima u stanci sjednice Gradske skupštine u vezi prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

"Ne smijemo ići s kaznama ako nismo osigurali sve uvjete za raspolaganje s našim otpadom", istaknuo je Mikulić dodavši kako će nakon usvajanja amandmana gradski zastupnici HDZ-a podržati prijedlog odluke, koja bi trebala predstavljati prvi korak prema rješavanju gorućeg problema prikupljanja i zbrinjavanja otpada u Zagrebu.

Mikulić je poručio da gradski zastupnici HDZ-a iz principijelnih razloga nisu zadovoljni što Zagrebu nema plan za gospodarenje otpadom, te najavio da bi prijedlog novog plana trebao u ožujku ići na sjednicu Gradske skupštine.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

"U Brezovici će biti kompostana za biorazgradivi otpad, a ne spalionica"

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić opovrgnuo je u utorak na aktualnom satu Gradske skupštine da će se u Obreščici, na jednom od zemljišta između Odranskog Strmca i Starjaka u Brezovici, graditi spalionica kako su to najavljivali nedavno polijepljeni plakati po toj gradskoj četvrti, te je istaknuo da će se tamo graditi kompostana.

"Tamo će se kompostirati biootpad bez ikakvih posljedica", odgovorio je gradonačelnik na upit HDZ-ovog gradskog zastupnika Ivana Ćelića u kojoj je fazi kompostana u Obreščici i hoće li tamo stvarno biti kompostana, a ne spalionica s obzirom na nedavnu "pobunu" zbog plakata da će tamo biti atomska bomba, odnosno spalionica.

Bandić je najavio da će 6. veljače službe gradske uprave na zboru građana u Brezovici objasniti o čemu se tamo radi. "Odgovor će struka dati na sastanku", naveo je.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

'Trebat će barem pola godine da se uopće podijele kante za biootpad"

Kad se usvoji ova odluka, ona odmah stupa na snagu, a osnovna infrastruktura uopće nije riješena. Trebat će barem oko pola godine da se kante uopće podijele za biootpad za svako obračunsko mjesto. Da ne govorim o tome da će kante koje moraju biti na javnim površinama biti dostupne svim trećim osobama, što znači da se neće moći provoditi niti kazne - poručuje Tomislav Tomašević (Zagreb je naš) dodajući kako je najveći problem što ostaje isti sustav naplate prema volumenu spremnika.

- Ono što je najveći problem je da ostaje isti sustav naplate koji se temelji na volumenu spremnika, a ne na stvarno odloženom otpadu. Da bi se to individualiziralo, postoje brojne tehnologije, no ništa od toga se nije razmatralo jer se smatra da je to skupo iako nismo dobili nikakve podatke ni analize koje bi to potkrijepile. Sa ovakvim bazičnim sustavom će postati brojni problemi u zajedničkim spremnicima u višestambenim zgradama jer će oni koji će odvajati otpad na kraju biti zakinuti u odnosu na one koji ne odvajaju jer će plaćati na kraju prosjek. To je na neki način nepravedno i nestimulirajuće za one koji žele odvajati otpad - zaključio je.

Tomašević: Kada će se gradskim novcem prestati financirati malverzacije u Dinamu?

Tomislav Tomašević iz "Zagreb je naš" osvrnuo se na medijsku objavu vezano za maksimirski stadion i sedam milijuna gradskog novca koje je gradska uprava u postupku javne nabave za obnovu atletske staze odlučila dodijeliti poduzeću koje podugovara poduzeće u vlasništvu direktora maksimirskog stadiona Miljenka Sakomana.

"Je li to normalno i kada će se prestati gradskim novcem financirati razne malverzacije u Mamićevom Dinamu", upitao je Tomašević gradonačelnika.

"Za malverzacije se obratite institucijama, ja tu nisam kompetentan, relevantan niti što mogu napraviti. Imate adrese i tjerajte pravdu. Istjerajte to na čistac", poručio mu je Bandić.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Bandić: Gradsko financiranje Dinama u skladu s pravilima igre

Ustvrdio je da je gradsko financiranje Dinama u skladu s pravilima igre te je kazao Tomaševiću da ima li oko toga primjedbe, neka to prijavi. Zatražio je i pisano izvješće od nadležnog ureda i nabave je li poštivana procedura i zakon vezano za obnovu atletske staze.

Tomašević je najavio da će to prijaviti nadležnim institucijama. "No, ono što mi možemo kao Skupština jest ne financirati klubove koji krše zakone", poručio je.

SDP-ov gradski zastupnik Matej Mišića upitao je gradonačelnika kada će biti raspisan novi natječaj za izgradnju remetinečkog rotora te hoće li izabrati "najpovoljniju ili najpodobniju ponudu".

"Lani u lipnju raspisan je javni natječaj, pristiglo je šest ponuda u rasponu od 184,5 milijuna kao najpovoljnija ponuda, te 234,5 milijuna kao najskuplja ponuda. Grad je poništio četiri najpovoljnije ponude i usvojio sljedeću najpovoljniju u iznosu od 224,8 milijuna kuna. S obzirom da je poništaj ponuda bio nejasan, upućena je žalba Državnoj komisiji te je natječaj poništen", kazao je Mišić.

Bandić mu je odgovorio da natječaj nije poništen te da je tijek postupka natječaja za izvođača radova u tijeku.

"Ne može biti najpovoljnija ako je krnja, ako nije zadovoljila uvjete za odabir. Ove tri ili četiri su bile nepravovaljane, prva koja je bila pravovaljana je odabrana", rekao je.

"Ovakva Gradska uprava nije u stanju uspostaviti moderan sustav gospodarenja otpadom"

Zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Sandra Švaljek uoči današnje sjednice izjavila je kako je Grad Zagreb u novoj odluci o prikupljanju otpada u potpunosti zanemario zaključak kojeg je na inicijativu Kluba gradskih zastupnika NL Sandre Švaljek i HSLS-a Skupština izglasala u studenom 2017. U tom zaključku Skupština je od Grada, među ostalim, tražila da se odvoz komunalnog otpada naplaćuje prema stvarno predanoj količini otpada. Zbog ignoriranja skupštinskog zaključka od strane Grada, građani će i dalje odvoz plaćati po nekoj virtualnoj, a ne stvarnoj količini otpada kojeg su predali. „Ovo što imamo u predloženoj odluci je gruba aproksimacija – zaprimljeni volumen spremnika i broj odvoza nikako ne mogu predstavljati stvarnu količinu otpada“, naglasila je Švaljek

Švaljek je izjavila kako je predložena odluka puko zadovoljavanje forme i ništa više od toga te istaknula da ova gradska uprava nije u stanju organizirati cjelovit i moderan sustav gospodarenja otpadom. „Ako ovako nastavi, Grad nikad neće biti spreman – ovo nije način na koji se jedan grad priprema na nešto što je osnova osnove, za uspostavu sustava gospodarenja otpadom“, naglasila je.

Švaljek je prozvala Gradsku upravu koja niti četiri godine nakon donošenja Zakona o održivom gospodarenju otpadom, ni osam mjeseci nakon donošenja Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, nije u stanju pripremiti najosnovniju odluku i odvoz otpada organizirati na kvalitetan, moderan i pravedan način.

Podsjetila je da svaka dobra mjera javne politike sadrži tri osnovna elementa: stimulativni, kazneni i edukacijski. Očito je da ova odluka sadrži samo kazneni dio. Švaljek smatra da se Gradska uprava time praktički konfrontira s građanima, umjesto da s njima uspostavi odnos suradnje, te ih vidi samo kao nekoga tko će potencijalno kršiti određeni propis i koga će zatim kazniti. „U predloženoj odluci nema stimulativnog dijela, a nema ni obveze Grada da se bavi informiranjem i edukacijom građana, što je izuzetno važno“, zaključila je Švaljek.