HDZ poručuje kako samo on zna voditi državu. A kako je vodi, mogli smo vidjeti ovih godina

Mislava Hermana ponijela je euforična atmosfera, nadahnula muza i motiviralo idolopoklonstvo.

"Hrvatska treba lidere, one koji znaju što rade", kazao je predsjednik zagrebačkog HDZ-a pred premijerom i stranačkom vrhuškom na jučerašnjoj HDZ-ovoj proslavi u Laubi. "Hrvatska ne treba one koji bi usput učili kako je to voditi jedan veliki sustav kao što je država".

Herman, nažalost, nije objasnio gdje je to HDZ učio voditi državu.

Nakon prvih višestranačkih izbora HDZ je osvojio vlast s ekipom skupljenom s konca i kanapa, izvučenih iz opskurnih zagrebačkih salona, disidentskih birtija, kanadskih emigrantskih krugova, hercegovačkih klika, iz udbaških arhiva, iz rashodovanog Saveza komunista...

Tko je tada od njih znao voditi državu?

Po Hermanovoj logici, jedini koji su znali tada "voditi jedan veliki sustav kao što je država" bili su komunisti. A njih je HDZ razjurio. Ili regrutirao.

HDZ usput učio

Pa smo u naredna tri desetljeća vidjeli kako je to HDZ naučio voditi državu. I što je zapravo naučio dok je vodio državu. O tome se i danas pišu sudske presude i Uskokove optužnice.

I po logici Mislava Hermana, liječnika koji tek treba objasniti gdje je on naučio voditi državu ili makar glavni grad, jedini koji znaju voditi državu oni su koji trenutno vode državu. I stoga oni nikada, u ime spasa i održanja te države, ne smiju sići s vlasti. Jer tko bi onda vodio državu?

Ne valjda oni koji su to "usput učili"?

Pitajte bivše komuniste, ima još nekoliko živih, što su oni mislili kad su državu - doduše, novu - preuzimali oni koji su to "usput učili".

Nitko osim HDZ-a

Znači, nitko nikada više osim HDZ-a ne smije doći na vlast. I što je dulje HDZ na vlasti, manje su šanse da netko nauči "voditi jedan tako veliki sustav kakav je država". Jer, kako će državu voditi oni koji je nikad nisu vodili?

To nije samo logička kvaka 22.

To je i klasična mantra totalitarnih sustava.

No vratimo se na aktualni HDZ: gdje je Andrej Plenković učio voditi tako složeni sustav kao što je država?

U redu, radio je nekoliko godina u Ministarstvu vanjskih poslova, malo sjedio u Hrvatskom saboru, a onda iz Europskog parlamenta sletio na dužnost premijera sa strankom koja se hvalila da vlada Hrvatskom 25 godina. I što se dogodilo?

Promijenio je 30 ministara. Četiri godine kasnio s obnovom. Ekonomija je bila u rasulu dok se nije počeo slijevati novac iz Europske unije. Hrvatska je zabilježila najveću stopu smrtnosti i najmanju stopu procijepljenosti od Covida. Sve dobro dolazilo je iz EU. Sve loše potjecalo je od HDZ-a.

O korupciji, kriminalu, klijentelizmu, pokoravanju institucija, kršenju zakona, samovolji, diletantizmu, nebrizi, laganju i obmanama ove Vlade sve je već napisano.

To je Plenković naučio na vlasti.

HDZ-ova pouka

To je ujedno Andrej Plenković mogao naučiti one koji sada žele doći na vlast: kako NE voditi državu.

Oporba, stoga, naizgled nema težak zadatak: samo izbjegavati raditi ono što je radio HDZ. Ali ima i težak zadatak: popravljati ono što je ostavio HDZ.

Mislava Hermana ponijelo je idolopoklonstvo i impresionirala nazočnost Andreja Plenkovića na događaju koji se predstavlja kao početak predizborne kampanje u Zagrebu. Plenković je najveći lider, nema većeg lidera od njega, ali nema ni drugog lidera nakon njega.

No to je istodobno i opasna poruka kako demokracija i višestranačje, po tumačenju HDZ-a, zapravo nemaju nikakvog smisla, budući da promjena vlasti u državi zapravo samo ugrožava i destabilizira tu državu. Državu mogu voditi samo oni koji je sada vode.

Međutim, to je i dragocjeni podsjetnik biračima zašto je potrebno često mijenjati vlast: kako bi se i oni drugi učili "voditi tako složeni sustav kao što je država".