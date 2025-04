HDZ reagirao: 'Izjave Vesne Pusić o Tuđmanu su sramotne'

Zajednica utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ uputila je priopćenje povodom izjave Vesne Pusić, bivše političarke koja, kako navodi HDZ, ovih dana obilježava 35 godina neuspjeha Koalicije narodnog sporazuma na prvim višestranačkim izborima. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Izjave Vesne Pusić o Tuđmanu sramote samo nju jer se s njima više nitko ozbiljan ne poistovjećuje obzirom da je dokumentirana istina na koju se poziva pobila sve njene laži.

Nedavna izjava bivše političarke i aktivne sociologinje Vesne Pusić objavljena u srpskim Novostima danas se probila do šire javnosti putem hrvatskih portala. Sadržajno, radi se o potvrdi njezine nepomirljivosti prema svakom izrazu domoljublja, koje prema vlastitom kazivanju smatra „svinjarijom“. Pri tome ova ugledna profesorica svoju netrpeljivost iskazuje primitivnim vrijeđanjem onih koje je uvijek držala primitivcima, a naročito nakon što su joj toliko puta odbili dati lidersku ulogu u hrvatskoj politici. Akterima za nju nepodnošljive „svinjarije“ (Thompsonov koncert) očito ne smatra samo pola milijuna ljudi koji će biti na koncertu Marka Perkovića Thompsona, nego i sve koji se s njom u njenoj izdignutosti iznad „primitivnog naroda“ ne slažu. Nije to prvi put da se odbačeni političari, koji nikada nisu imali snažniju potporu u hrvatskom narodu, obračunavaju sa njegovom „političkom zapuštenošću“ koja ih priječi da prepoznaju njihovu uzvišenu veličinu. No prošlo je vrijeme kada je svaki „Pusić“ imao pravo veta na iskazivanje narodnog raspoloženja s argumentima ispod svake razine.

A jugoslavenske pjesme se u Hrvatskoj ne pjevaju, gospođo Pusić, ali ne zato što je to „opasno“ nego zato što ih u suvremenoj Hrvatskoj (u kojoj, poput Jovana Raškovića nekada, vidite opasan „kroatocentrizam“ na djelu) nema tko pjevati. Zašto? Pa zato jer više nema iole pažnje vrijedne identifikacije sa jugoslavenskom idejom koja je onemogućavala postojanje hrvatske države, demokracije i nacionalnih sloboda. A ni s Vama i vašim stajalištima.

Današnja, suvremena Hrvatska jest Tuđmanovo djelo. Vaše sigurno nije. Tuđman se nije dogovarao s Miloševićem kako tvrdite, gazeći zadnje natruhe intelektualnog poštenja, nego je tog ratnog zločinca i njegove četničke horde pobijedio u Domovinskom ratu, uz plebiscitarnu pobjedu - za vas primitivnog naroda. Sramotne izjave o Tuđmanovom odnosu prema BiH mogu pasti na plodno tlo samo među zadrtim bošnjačkim unitaristima, koji ni danas ne priznaju ključnu hrvatsku ulogu o obrani BiH (kada je Izetbegović tvrdio da to nije njegov rat), zbrinjavanju stotina tisuća muslimanskih prognanika i izbjeglica (na što smo trošili više od deset posto tadašnjeg državnog proračuna) i sprječavanju desetaka Srebrenica koje su prijetile zbog srbijanske ofenzive na Bihać i Cazinsku krajinu. Ako ne znate što je bilo ne morate otići na Thompsonov koncert, možete samo pitati one koji su branili Hrvatsku i osigurali joj status i stvarnog i moralnog pobjednika nad onima koji su ju htjeli uništiti.

Ivica Tafra

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman