HDZ se napokon oglasio oko zamagljene ploče u Trogiru, krivnju svalili na administratora

To je bila blagdanska-uskršnja aktivnost i administrator je mislio da baš uskršnja poruka treba biti jedina. To što neki mediji, stranke i strukture žele od banalnosti stvoriti dalekosežnu i dubokoumnu priču, govori samo o njihovoj bezidejnosti i intelektualnom sramoćenju. Uostalom, Program i Statut HDZ-a je utemeljen i na pozitivnim stečevinama hrvatske ljevice, i tako je od utemeljenja do danas, stoga je šibicarenje bezidejnih SDP klevetnika na ovoj temi tragikomično, odgovorila je predsjednica GO HDZ-a Trogir Ivana Viljac nakon naše objave teksta da je u HDZ-u muk po pitanju zamagljivanja spomen ploče koja obilježava oslobođenju od fašizma u Trogiru.

Foto: Facebook/HDZ Trogir

Ispod nje su HDZ-ovci pred Uskrs tradicionalno građanima dijelili sirnicu s čime su se pohvalili na svojim Facebook stranicama. Pažnju javnosti je ipak privukla pikselizirana ploča kraj HDZ-ova plakata.

Pet dana kasnije predsjednica HDZ-ova ogranka je pojasnila kako je to bila ideja administratora da ništa ne bi odvlačilo pažnju od biti događaja.

- To je stara tradicija koja se gaji zadnjih 30 godina. Recimo, na glavnom željezničkom kolodvoru u Zagrebu, na parnoj lokomotivi koja je izložena ispred kolodvora, stoji natpis HŽ, a HŽ nije ni postojao dok je ta parna lokomotiva vozila hrvatskim prugama. Isto tako na desetak brodova koji su proizvedeni u 'Titovoj Kraljevici' stoji natpis samo 'Kraljevica'. U praksu je ušlo falsificiranje prošlosti, pa se tako i nastavilo - komentira politički analitičar Žarko Puhovski.

Najčitaniji članci