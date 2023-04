U HDZ-u muk na pitanje zašto su zamaglili dio povijesti. 'To im je tradicija, traje već 30 godina'

Sloboda rođena u krvi na zgarištima sela i gradova osvanula drevnom Trogiru 28. listopada 1944., godinama piše na spomen ploči u Trogiru koja slavi oslobođenje od fašizma. No na fotografijama koje je objavio trogirski HDZ-a na Facebooku povodom tradicionalnog druženja s građanima na Veliku subotu ne možete razaznati što ondje piše. "Zamutili" su samo taj dio fotografije. Tražili smo komentar predsjednice trogirskog ogranka, Ivane Viljac, no telefonski nam je poručeno da je u gužvi i da će nam se naknadno javiti. Čekamo i pisano pojašnjenje tko je i zbog čega "zamaglio" dio povijesti i zašto, ako im je to smetalo, nisu postavili sirnice koje su dijelili dalje od spomen ploče?

- To je stara tradicija koja se gaji zadnjih 30 godina. Recimo, na glavnom željezničkom kolodvoru u Zagrebu, na parnoj lokomotivi koja je izložena ispred kolodvora, stoji natpis HŽ, a HŽ nije ni postojao dok je ta parna lokomotiva vozila hrvatskim prugama. Isto tako na desetak brodova koji su proizvedeni u 'Titovoj Kraljevici' stoji natpis samo 'Kraljevica'. U praksu je ušlo falsificiranje prošlosti, pa se tako i nastavilo - komentira politički analitičar Žarko Puhovski.

Inače, lokomotiva koju spominje vozila je našim prugama do 1976. godine i nikako nije mogla prometovati u sustavu koji se tek od 1991. zove Hrvatske željeznice. A njome su 1992. zamijenili ondje plavu Titovu lokomotivu, koju su premjestili na manje vidljivo i manje prometno mjesto, u dvorište Željezničkog muzeja. No činjenica jest da u HDZ-u paze na imidž stranke, pa su još 2014. prilagodili povijest stranke tako da su na svojim internetskim stranicama uklonili sve tragove Ive Sanadera i Jadranke Kosor.

Povijest stranke seže im od 1989. do 1999. i onda predsjednik Andrej Plenković. Nisu štedjeli ni najdugovječnijeg hrvatskog političara, Josipa Manolića. Njega su prije tri godine, slučajno ili ne, izrezali s fotografija iz vremena osnivanja stranke. Na originalima je i Manolić kao jedan od osnivača ove stranke, a koji je iz HDZ-a izašao 1994.

- Netko je to ilegalno napravio na svoju ruku i preuzima odgovornost da eliminira ljude iz povijesti. To je kriminal na svoj način - poručio im je 2020. preko 24sata Josip Manolić. Do objave ovog broja nije bilo komentara iz HDZ-a ni pojašnjenja o zamagljivanju povijesti.

Najčitaniji članci