HDZ se zgraža kad ga Benčić naziva 'stokom', a klanja se Tuđmanu i 'stoci sitnog zuba'

HDZ je podigao stotinu spomenika bivšem predsjedniku HDZ-a uz kojeg se vezala jedna od najponižavajućih i uvredljivih sintagmi hrvatske politike, ona o "stoci sitnog zuba".

Ta formulacija obilježila je kraj vladavine Franje Tuđmana i ostala uklesana u njegovo političko nasljeđe.

Štovatelji Franje Tuđmana danas tumače kako prvi hrvatski predsjednik nije izrekao baš takvu rečenicu, već je na sjednici Glavnog odbora HDZ-a 1996. godine, usred Zagrebačke krize tijekom koje je odbijao potvrditi oporbene gradonačelnike, rekao ovo: "Što znači to da oporba u Zagrebu ima 60 posto glasova? To je kao da vam jedan seljak kaže da ima na svom dvoru 60 komada živine. Da li je to praščad ili telad? Da li su to kokoši ili guske? Gdje će svaki razborit seljak i čovjek znati da nasuprot takvom jatu jedan, a pogotovo jedan par rasnih konja ili rasnih krava, više vrijedi negoli čitavo takvo jato".

Dakle, nije izričito spomenuo "stoku", ali je govorio o "živini".

Tuđman ukrao izbore

Govorio je o "kokošima i guskama" čiji glasovi ne vrijede, koje ne zaslužuju dobiti svog gradonačelnika, premda su izborile većinu na izborima i u zagrebačkoj Gradskoj skupštini koja je tada birala gradonačelnika.

HDZ je podigao spomenik Tuđmanu u gradu u kojem je on nedemokratski odbio priznati četvoricu oporbenih gradonačelnika, da bi iduće godine HDZ kupio dva oporbena vijećnika i dobio gradonačelnika.

Franjo Tuđman te 1996. godine optuživao je u notornom govoru u zračnoj luci hrvatske oporbenjake da se vežu sa "crnim, zelenim i žutim vragovima" koji rade protiv hrvatske slobode i hrvatske nezavisnosti.

I to je bio samo djelić političkog, nedemokratskog, huškačkog opusa predsjednika Republike kojem se HDZ-ovci danas klanjaju.

Benčić profitirala

Da bi se ti isti HDZ-ovci danas zgrozili nad činjenicom da je iznervirana Sandra Benčić na sjednici saborskog odbora, sebi u bradu, promrmljala riječ "stoko", upućenu predsjedniku odbora Ivanu Malenici i njegovim kolegama iz HDZ-a koji su ponovno manipulirali poslovnikom i izborom sudaca Ustavnog suda.

Benčić je u kasnijoj objavi na društvenim mrežama priznala da je to izgovorila u afektu, pojasnila da je bilo namijenjeno HDZ-ovcima, izrazila žaljenje ako su to "drugi ljudi morali čuti", ali i naglasila kako ne misli da najveći problem hrvatske politike danas leži u toj jednoj riječi.

"Ne pristajem na igru uglađenog smješkanja dok se zarobljavaju institucije, dok se građanima vrijeđa inteligencija i dok se od svih očekuje da šutke klimaju glavom", poručila je Benčić.

Uličarski rječnik

I doista, uličarski rječnik ne pristaje građanskim političarima koji se žele distancirati od svojih neotesanih i nedemokratskih protivnika.

Da je to ispalio neki HDZ-ovac, lijeva oporba složno bi skočila na njega i pozivala na pristojnost i političku kulturu.

Ali Benčić je za svoju izjavu dobila riječi podrške na društvenim mrežama, baš kao što je Zoran Milanović na svojim retoričkim figurama i grubim uvredama - i to ne samo na račun Andreja Plenkovića i HDZ-a - dobio dva predsjednička mandata.

Ili kako je sam Andrej Plenković zaradio bodove kod svojih članova i simpatizera kad je u Hrvatskom saboru fizički nasrnuo na Nikolu Grmoju zato što ga je nazvao "anemičnim".

No HDZ je zadnji onaj tko bi se trebao zgražati nad izjavom Sandre Benčić.

Gazio demokraciju

Jer su digli spomenik predsjedniku države koji je puno gore stvari govorio o svojim političkim protivnicima, i to kad je ignorirao izborne rezultate, zloupotrebljavao ustavne ovlasti i odbijao legitimnim pobjednicima priznati pravo da izaberu gradonačelnika.

Ponižavanje suparnika, gaženje demokracije, uzurpiranje vlasti karakteriziralo je mandat Franje Tuđmana kojem se HDZ-ovci klanjaju.

Nasuprot tome, HDZ od druge strane očekuje pristojnost koju sam nije spreman pružiti. Očekuje manire i poštivanje pravila igre koju sami namještaju, nagrđuju ili zagađuju.

Plenković se, recimo, klanjao šatorašima koji su SDP-ovu vlast proglašavali "četnicima, izdajnicima, komunistima, jugofilima", kao što je i podržavao njihov napad na Banske dvore. Baš kao što je šutio na izjave Zlatka Dalića o "glasnoj manjini koja ne voli Hrvatsku".

Nije gora od Kovačića

Što su puno gore stvari od toga da netko promrmlja riječ "stoko". I to onaj koga bi Franjo Tuđman danas vjerojatno uvrstio u "stoku sitnog zuba".

Sandra Benčić ispalila je tu uvredu na vlastitu sramotu i ona je tu sramotu prepoznala i prihvatila, ali ona ipak nije bila gora od izjave bivšeg Mostova ministra uprave i potpredsjednika Oreškovićeve i Karamarkove vlade Ivana Kovačića upućena vodstvu HDZ-a u travnju 2016. godine: "Ko vas je*e".

To je izjavio HDZ-ov koalicijski partner.

S kojim je Plenkovićev HDZ ponovno koalirao.

Plenkijev "šmrkavac"

A i da ne podsjećamo na sve one izjave Andreja Plenkovića o oporbi kao o "putujućem cirkusu klauna", o "lupetajućoj oporbi", o "histeričnoj ljevici", pa i o Zoranu Milanoviću kao "šmrkavcu".

Onako kako želi oporbu svesti na vlastitu razinu kriminalne korupcije, tako HDZ sada želi iskoristiti svaku priliku da oporbene suparnike svede na svoju retoričku razinu.

No ako je oporba bila "stoka sitnog zuba", ona "živina", "jato kokoši i gusaka", onda se onaj Tuđmanov "par rasnih konja ili rasnih krava" svejedno opet svodi na - "stoku".

Valjda onu krupnog zuba.