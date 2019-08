Dani mu odbrojani: Ovo su ljudi koji su srušili Davora Šukera...

Davoru Šukeru, sad je sve izvjesnije, dani u fotelji predsjednika saveza su odbrojeni. Da nešto ne štima, bilo je jasno kad je Šuker predložio da se Zagrebačkom nogometnom savezu, na čijem je čelu Tomislav Svetina, za knjigu “100 godina nogometa” odobri 750.000 kuna. Članovi izvršnog odbora HNS-a, saveza čiji je godišnji proračun oko 30 milijuna kuna, odbili su taj njegov prijedlog.

- Jesmo za financiranje i pomaganje, ali ovo je prevelik novac - odgovorili su Šukeru i srušili prijedlog.

Tu je sve počelo, Šuker je shvatio da više ne drži konce u rukama. Kulminacija je bila na njegovu drugom prijedlogu, koji se činio siguran kao glasovanje za HDZ u Imotskom. Nenad Gračan s jednom od najtalentiranijih generacija na Euru u-21 osvojio je samo bod i njegova smjena bila je i više nego razumna odluka. Šuker je prijedlog pogurao, a članovi izvršnog odbora odgovorili su e-mailom! Svih 12 bilo je za ostanak Nenada Gračana.

Prevedeno, protiv Šukera.

Odlazak na polovini mandata

Da se razumijemo, nisu članovi izvršnog odbora emotivno vezani za Gračana niti smatraju da je on vrhunsko rješenje za izbornika nego je njihov glas bio glas protiv Davora Šukera.

Hrvatskoj slijede dvije izuzetno važne kvalifikacijske utakmice, protiv Slovačke i Azerbajdžana, i sigurno je da će Šuker još te dvije utakmice dočekati kao predsjednik saveza. No nakon te dvije utakmice možemo očekivati da će u HNS-u doći do promjena. Točnije, HNS već neko vrijeme, mimo Šukera, provodi promjene, a na čelu tih promjena je Marijan Kustić, koji je od prvog dana ulaska u savez predodređen za predsjednika. Kustić je u kratkom roku uspio srediti travnjake nekolicini prvoligaša, točnije u Puli, Koprivnici, Zaprešiću, Maksimiru te Kranjčevićevoj, osigurao je povijesni sastanak HNS-a i čelnika Hajduka, koji je do jučer bio nezamisliv, te održao obećanje da će Hrvatska igrati u svim gradovima. Upravo u ovim kvalifikacijama Hrvatska je prvi put domaćin u četiri grada. Protiv Azerbajdžana igralo se u Zagrebu, protiv Walesa u Osijeku, Mađarska će gostovati u Splitu, a Slovaci u Rijeci. I zbog toga je Kustić zapravo jedini ozbiljan kandidat za Šukerova nasljednika.

Kustić na mjesto Davora Šukera

Tako je nepune dvije godine nakon početka drugog mandata na čelu HNS-a Davor Šuker ostao sam. Bez igdje ikoga. U prosincu 2017. pobijedio je veoma uvjerljivo, tek četiri člana skupštine nisu glasovala za njega. Danas, na polovici mandata, izgubio je podršku. Ostao je bez saveznika.

Sve se glasnije priča da iza odluke o micanju Davora Šukera ne stoji nitko drugi nego čelni ljudi HDZ-a. Koji su odlučili da im je dosta Davora i da su nužne promjene. A kao idealnog čovjeka za ostvarenje promjena i normalizaciju odnosa između sjevera i juga vide upravo Marijana Kustića.

Davor Šuker volio je sve imati pod kontrolom. Iako je znao biti tisućama kilometara daleko, vodio je brigu o najmanjim detaljima, kao, primjerice, koja će se voda piti. Vidjevši da te moći više nema, počeo se svađati s djelatnicima saveza, napao je Kustića i Ivana Heraka, a svjedoci kažu da je bilo na rubu fizičkog obračuna. Nakon “e-mail skupštine” dvojbe više nema - Šuker bi vrlo brzo trebao napustiti savez, a na njegovo mjesto stići će Marijan Kustić. I bit će to kraj vladavine Brenda, koji je na mjesto predsjednika saveza stigao 2012. umjesto Vlatka Markovića. Ljudi koji su ga izabrali, koji su sedam godina bili uz njega, sad su mu okrenuli leđa. Ne oni nego politika. Tako to ide u Hrvatskoj..