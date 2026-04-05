HDZ stabilan, Možemo! pada, Hajdaš-Dončić nije ni među 10 najpozitivnijih političara

Američko-izraelski napad na Irak i eksalacija rata na Bliskom Istoku najvažnija je tema u ožujku za 48 posto građana. Druga najvažnija tema su rast cijena goriva, te Vladina intervencija, pokazuje novo istraživanje Crodemoskop agencije Promocija Plus za RTL Danas.

Da su danas izbori, HDZ bi dobio najviše podrške, s višim rejtingom nego mjesec prije, 30 posto (29,7 posto u ožujku). SDP također blago raste, na 22,8 posto (22,6 posto u ožujku). Možemo! pada već drugi mjesec zaredom. Sada su ispod 12 posto (12,3 posto u ožujku).

MOST je još jedina stranka koja ima više od pet posto potpore (prag za ulaz u Sabor). Sljedeća je stranka Drito Marije Selak Raspudić, kojoj također pada potpora, s 2,2 posto (2,6 posto u ožujku), potom Domovinski pokret s 2,1 posto podrške (2,4 posto u ožujku). Stranka Centar je malo iznad 1 posto potpore, odnosno na 1,2 posto. DOMINO je na 1,1 posto podrške, IDS na1,1 posto, a Pravo i pravda na 0,9 posto. HSS, koji je dao podršku HDZ-u u Saboru, na samo je 0,6 posto podrške.

Neodlučnih je 15 posto.

Anušić sve popularniji

Na vrhu liste najpozitivnijih političara nema promjene: Predsjednik RH Zoran Milanović na gotovo 27 posto podrške, predsjednik Vlade Andrej Plenković na 16 posto, a zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na 5,8%.

Ministru obrane Ivanu Anušiću raste potpora, u travnju je na 4. mjestu s tri posto potpore. Iza njega su Ivana Kekin, Biljana Borzan i Dalija Orešković. Petina građana ipak i dalje za najpozitivnijeg političara bira opciju - nitko.

Najnegativniji političari

Premijer Plenković i dalje je u vrhu liste najnegativnijih političara (31,3 posto), slijede ga Zoran Milanović (9,4 posto) i Tomislav Tomašević (7,8 posto), te Milorad Pupovac (3,2 posto).

Slijede Ivan Penava, pa Josip Dabro, kojeg ovaj mjesec 4 posto manje građana doživljava negativnim. Ivanu Anušiću, osim pozitivnog, raste i negativni doživljaj kod birača – i to za 2 posto, navodi RTL.

Među deset najnegativnijih političara su i Sandra Benčić, Goran Grlić Radman, te Siniša Hajdaš Dončić.

Deset posto ispitanika smatra da su negativni svi političari.

Dvojke za Vladu i Sabor

Niže ocjene nego prošli mjesec dobile su sve čelne državne institucije. Ured Predsjednika jedini je ocijenjen s trojkom, dok su Saboru i Vladi ispitanici dodijelili dvojke. Više od 70 posto građana smatra da zemlja ide u pogrešnom smjeru.