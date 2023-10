Potop metkovskog Mosta: Na izborima za mjesne odbore HDZ opet osvojio većinu mandata

U nedjelju su u Metkoviću održani izbori za članove vijeća pet mjesnih odbora s područja Grada Metkovića, a HDZ je nadmoćno pobijedio Most. Tako je od ukupno 25 mandata u mjesnim odborima HDZ dobio njih čak 18, dok su Mostu pripala tek dva. Ostalih pet mjesta dobila je Grupa birača MO Glušci i to za mjesni odbor gdje su bili jedini kandidati.

- Zadovoljni smo, ali nema euforije jer je ovo jedna anketa koja je pokazala da idemo u dobrom smjeru. Rezultat je očekivan s obzirom na naš rad u gradu Metkoviću proteklih šest godina. Od pet mjesnih odbora osvojili smo njih četiri. Mi smo prizemni, radimo svoj posao. Pokazali smo da u kontinuitetu imamo povjerenje naših sugrađana, a to nam je iznimno važno jer nam dolazi ova superizborna 2024. godina - rekao je za 24sata Dalibor Milan, HDZ-ov gradonačelnik Metkovića.

Most, koji je 2012. godine nastao upravo u Metkoviću, tako je na ovim izborima doživio samo još jedan poraz u nizu. Podsjetimo, na izborima za članove vijeća mjesnih odbora 2019. Most je osvojio pet mandata, a HDZ 15. Treba naglasiti da su tada u igri bile još dvije stranke, SDP i HSS, koji sada nisu imali svoje kandidate. Most je ostao neugodno iznenađen i na lokalnim izborima 2021. godine, kada je osvojio 30 posto glasova kako za gradonačelnika, tako i za Gradsko vijeće.

Izlaznost je, kao i inače u Metkoviću, i u nedjelju bila loša, ali to ne brine gradonačelnika Milana.

- Loša izlaznost nas nije iznenadila jer je to uvijek tako u Metkoviću, izlaznost inače bude između 10 i 15 posto, a jučer je to eto bilo oko 10 posto - rekao je Milan.

Za komentar o izborima za članove vijeća mjesnog odbora smo pitali i metkovski Most iz kojeg su nam rekli da ćemo odgovor dobiti sutra.