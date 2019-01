HDZ traži način kako bi mogao vladati sve do sudnjega dana...

Ideja je šeksovska. HDZ se dosjetio kako bi i s tankom relativnom većinom mandata postali nesavladiva parlamentarna većina.

Riječ je o kopiranju pojedinih rješenja iz talijanskog i grčkog izbornog sustava, u kojima relativni pobjednik izbora dobiva nesrazmjerno veći broj mandata u parlamentu kako bi imao stabilnu vlast.

Pobjeda relativna, vlast ne

Dnevnik Nove TV objavio je kako se hrvatskom premijeru “sviđa grčki i talijanski model izbornog zakona, gdje relativni pobjednik dobiva od 20 do 40 dodatnih zastupnika za stabilnost”.

Ukoliko bi ozakonili takav izborni sustav, za formiranje vlade ne bi im trebali ni prebjezi, ni Milan Bandić ni Milorad Pupovac. Osvojili bi 60 mandata sami, 20 ili 30 bi dobili na dar. Tako bi elegantno vladali cijeli mandat bez stalnih stresova oko kvoruma, većine, ucjena pojedinih klubova itd.

Je li ta ideja realna? “Riječ je”, rekao nam je jedan politolog, “u načelu o premijskim mandatima za opciju koja osvoji relativnu većinu... To je, po mom sudu, izrazito nepravedan izborni zakon. No, ne mislim da će Plenki ozbiljno krenuti u to, to su više probni baloni...”

Zaprepašćujuće je da naši vlastodršci sve češće prepisuju talijanske zakone (iz onoga o sanaciji velikih sustava povadili su sve kontrolne mehanizme pa ostavili propis za legalizaciju ortakluka svih vrsta), a sad bacaju i oko na grčki. Ovakav izborni zakon imala je i zloglasna Kraljevina Jugoslavija i on je bio sto posto prevarantski.

Našim zakonodavcima naravno ne pada na pamet prepisati njemačke ili skandinavske zakone - mogli bi, recimo, doslovce prepisati odličan slovenski ovršni zakon, koji je brz, učinkovit i jeftin za ovršenike, ali tad privilegirane skupine odvjetnika, bilježnika i javnih tvrtki ne bi sjajno zarađivale na sirotinji, kao do sad, u ovom Superhik sustavu.

Ovo je stabilno propadanje

Plenković ima još jednu opciju - to je Velika koalicija. Probio je led s HNS-om, a plašeći naciju Živim zidom ili, sad, bonus mandatima, mogao bi savladati i predstojeće otpore. Uostalom, vidjeli smo koliko su jeftini naši političari. A glede stabilnosti, njena je vrijednost upitna - od nje, dosad, imamo samo stabilno propadanje.