HDZ ulazi u unutarstranačke izbore: Plenkovićev fokus je Zagreb i mlade snage stranke

Predsjednik Vlade i šef HDZ-a Andrej Plenković u srijedu je prisustvovao sastanku Gradske organizacije Zagreb gdje je rekao da stranka, kako kaže naš sugovornik iz HDZ-a, mora raditi na tome da bude prihvatljivija Zagrepčanima. Svi se trebaju uključiti na rad na terenu, a osoba, rekao je Plenković, koja preuzme HDZ Zagreb treba biti spremna za najviše državne funkcije.

- Predsjednik je rekao da je najveći zadatak HDZ-a Zagreb da građani nemaju zazor od njih- rekao je naš sugovornik te dodao da ni jednog mogućeg kandidata za šefa GO Zagreb nije istaknuo. Dotaknuo se i da toga da će SDP i Možemo najvjerojatnije 2028. godine ići u koaliciji na izbore, ali i da je SDP doživio debakl na lokalnim izborima te da zato inzistiraju na ideološkim temama.

HDZ-u slijede unutarstranački izbori u temeljenim, gradskim i županijskim organizacijama, a svaki kandidat za predsjednika gradske organizacije treba prikupiti potpise i predati kandidaturu do 11. listopada. Izbori će se za šefove gradskih, općinskih i županijskih organizacija održati 26. listopada prvi krug i drugi krug 2. studenog.

Što se tiče Zagreba, kandidaturu je već najavio kipar Ivan Kujundžić, a najvjerojatnije da će u utrku ponovno ići i abdominalni kirurg Pavo Kostopeč. Izgledno je i da se Mislav Herman, također liječnik, ponovno kandidira.

Plenković, kako saznaju 24sata, definitivno ide u pomlađivanje stranke bez obzira na rezultate prošlih lokalnih izbora.

U političkim kuloarima već se dugo govori kakoće se Ante Sanader (65), dugogodišnji šef HDZ-a Splitsko dalmatinske županije odlučio povući će se, a zamjenio bi ga mladi Ante Mihanović, inače ravnatelj Ljekarni Splitsako dalmatinske županije. No sugovornici bliski Mihanoviću kažu da još ništa nije definirano u tom pogledu te da je Ante Sander ostvario apsolutnu pobjedu u Splitskoj dalmatinskoj županiji.

- Pitanje je što će biti na kraju, Sanader sada kaže da će se povući, ali u zadnjem trenu će reći da ipak ide. Pitanje je i što će Plenković odlučiti, ali definitivno je za to da se ide u pomlađivanje stranke. Kao logičan izbor nameću se ili Ante Mihanović ili Stipe Čogelja- kaže naš sugovornik iz HDZ-a.

Što se tiče samo grada Splita, tamo je sano da Tomislav Šuta koji je dobio Ivicu Puljka ostaje na čelu GO HDZ-a, a u Zadru će kao šef županijske organizacije ostatati Božidar Kalmeta.