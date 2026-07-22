Helikopteri i brodice hitne pomoći odradili više od 5600 intervencija diljem Hrvatske

"Brza i učinkovita reakcija u hitnim situacijama može biti presudna za spašavanje ljudskih života", rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić te dodala da se ulaganjem u razvoj suvremenih oblika hitne medicinske skrbi dodatno jača otpornost i dostupnost hrvatskoga zdravstvenog sustava. Time se, naglasila je, osigurava veća sigurnost za građane i brojne goste koji borave u Hrvatskoj tijekom turističke sezone. Također je zahvalila svim djelatnicima helikopterske i pomorske hitne medicinske službe na njihovoj stručnosti, predanosti i svakodnevnom radu kojim osiguravaju pomoć svakom pacijentu, neovisno o tome gdje se nalazi.

Helikopterska hitna medicinska služba (HHMS) do sada je obavila 4368 intervencija, od čega 1817 iz baze Split, 1490 iz baze Rijeka, 712 iz baze Zagreb i 349 iz baze Osijek.

Istodobno, brze brodice pomorske hitne medicinske službe (PHMS) obavile su 1282 intervencije, uključujući 575 na području Brača, 255 na području Šibenika, 190 na području Zadra, 116 na području Malog Lošinja, 97 na području Raba i 49 na području Dubrovnika.

Iz Ministarstva zdravstva naveli su i da je posljednjih dana zabilježeno više zahtjevnih intervencija koje ukazuju na učinkovitost koordiniranog djelovanja svih sastavnica sustava hitne medicinske skrbi.

Tako je u Supetru na otoku Braču brza brodica PHMS-a preuzela pacijenta bez svijesti s konvulzijama te ga, uz pružanje medicinske skrbi tijekom plovidbe, prevezla do kopna, nakon čega je prevezen u splitski KBC, a cijela intervencija trajala je 69 minuta.

Među intervencijama helikopterske hitne medicinske službe ističe se i ona u Poreču gdje je helikopter HHMS-a iz baze Rijeka preuzeo 13-godišnju djevojčicu ozlijeđenu pri padu s bicikla te je, zajedno s majkom, hitno prevezao u Klinički bolnički centar Rijeka. Intervencija je trajala 63 minute.

U Soljanima je helikopter HHMS-a iz baze Osijek intervenirao zbog pacijentice s poremećajem svijesti. Nakon inicijalnog zbrinjavanja pacijentica je hitno prevezena u osječki KBC, a intervencija je završena za 56 minuta, stoji u priopćenju.