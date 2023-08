HEP na službenoj stranici mapu za građane nazvao 'kmetovi', a za poduzetnike - 'gospoda'!

Na službenoj stranici Hrvatske Elektroprivrede (HEP), na mjestu za slanje online obrazaca, postoji uputa za slanje tih obrazaca. Upute su zapravo fotografije na kojima je prikazano što korisnici moraju upisati, a klikom na fotografije vidi se da su one spremljene pod imenom 'kmetovi' za korisnike kućanstva i 'gospoda' za poduzetnike, piše Index.

HEP je to izmijenio pa sada umjesto 'kmetovi' i gospoda' piše 'kućanstvo' i 'poduzetništvo'. Ispričali su se i rekli kako su ilustracije preimenovali uobičajenim označavanjem svih vrsta dokumenata koji se objavljuju i koriste na webu i kako je zaposlenik odgovoran za to opomenut. Dodali su i kako je došlo do nenamjernog propusta, prenosi HEP-ov odgovor Index.