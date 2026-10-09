HEP od ponedjeljka kreće s grijanjem u šest gradova, evo kome će prvo radijatori biti topli

HEP-Toplinarstvo od ponedjeljka, 12. listopada, počinje postupno uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Toplinsku energiju isporučuje za više od 130.000 krajnjih kupaca, a grijanje će se najprije uključiti u ustanovama poput vrtića, škola i domova zdravlja.

Nakon prioritetnih korisnika, grijanje će se uključivati u stambenim i poslovnim zgradama u kojima su završeni svi radovi na unutarnjim instalacijama i koje su spremne za prihvat toplinske energije.

Iz HEP-Toplinarstva pozivaju kupce koji još izvode radove na unutarnjim instalacijama grijanja da ih što prije završe. Predstavnici suvlasnika i upravitelji zgrada trebaju dostaviti pisanu izjavu o završetku radova i ispravnosti instalacija kako bi se grijanje moglo uključiti u svim zgradama.

Preporučena temperatura je oko 20 stupnjeva

Iz HEP-Toplinarstva apeliraju i na građane da tijekom ogrjevne sezone racionalno koriste toplinsku energiju. Prilagodbom potrošnje stvarnim potrebama moguće je ostvariti uštede uz zadržavanje odgovarajuće temperature u prostoru.

Preporučena temperatura u grijanim prostorijama iznosi oko 20 stupnjeva Celzija, a svaki dodatni stupanj povećava potrošnju energije za približno šest posto.

U racionalnijoj potrošnji mogu pomoći pravilno korištenje termostatskih ventila, kratkotrajno prozračivanje prostorija te izbjegavanje zaklanjanja radijatora namještajem ili zavjesama. Dugoročno, na smanjenje potreba za toplinskom energijom utječu i kvalitetna toplinska izolacija zgrade te vanjska stolarija.

Iz HEP-Toplinarstva ističu da racionalno korištenje toplinske energije pridonosi energetskoj učinkovitosti i smanjenju nepotrebne potrošnje, a time i nižim troškovima za krajnje kupce.

Ogrjevna sezona 2026./2027. završit će najkasnije 15. svibnja 2027. godine, a točan termin isključivanja grijanja odredit će se ovisno o vremenskim uvjetima.