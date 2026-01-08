Obavijesti

Komentari 0
HEP upozorio: 'Pojavila se lažna aplikacija pod našim nazivom, ne upisujte osobne podatke!'

HEP upozorio: 'Pojavila se lažna aplikacija pod našim nazivom, ne upisujte osobne podatke!'
Kako su naveli iz HEP-a, zaprimili su više dojava građana o toj aplikaciji te istaknuli da aplikacija HEP – fin assistance nije njihov službeni proizvod

Hrvatska elektroprivreda upozorila je građane da se u Google Play trgovini pojavila aplikacija pod nazivom HEP fin koja nije aplikacija HEP grupe. 

Kako su naveli iz HEP-a, zaprimili su više dojava građana o toj aplikaciji te istaknuli da aplikacija HEP – fin assistance nije njihov službeni proizvod. Dodali su da su poduzeli korake kako bi se aplikacija uklonila iz Google Play trgovine te su građane pozvali da u navedenu aplikaciju ne unose nikakve osobne podatke.

Aplikacija se reklamira kao edukativna te se u njezinu opisu navodi da je namijenjena učenju financijske pismenosti i ulaganja, uključujući osnove financija i analizu tržišta.

U promotivnim sadržajima aplikacije pojavljuje se i ime Frane Barbarića, bivšeg predsjednika Uprave HEP-a, smijenjenog zbog bespravne gradnje na Hvaru, a koji u aplikaciji poziva na ulaganje.

