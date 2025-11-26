Više obiteljskih kuća je ugroženo, a obitelj je evakuirana nakon plavljenja više rijeka koje su nabujale nakon obilnih padalina u Hercegovini koje su blokirale i prometnice, te izazvale odrone
Hercegovina: Izlile se rijeke, evakuirali su jednu obitelj
Najveće probleme izazvala je Drežanka, pritoka Neretve koja je poplavila područje sjeverno od Mostara. Tamo je obitelj evakuirana, a poplavljeni su podrumi objekata.
Izlile su se i druge pritoke Neretve, Trebižat gdje su uvedene izvanredne mjere zaštite, kao i Buna i Radobolja na kojima su redovite mjere zaštite. Mnoge kuće i poljoprivredna zemljišta u okruženju ugroženi su zbog rasta vodostaja.
Zbog odrona stijenja zatvorena je magistralna cesta između Jablanice i Blidinja. Ta je cesta prošle godine bila posve uništena u poplavama koje su u Jablanici odnijele i veliki broj ljudskih života.
Iz Auto moto saveza sa sjedištem u Mostaru izvijestili su da se izlila rijeka na cesti Bugojno-Kupres zbog čega se vozila preusmjeravaju na zamjenske pravce.
Ulaz u Mostar je zapriječen zbog vozila koja su ostalu u kvaru jer su vozači pokušali prijeći poplavljenu cestu ispod podvožnjaka. Tamo su od jutarnjih sati pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar koji ispumpavaju vodu s ceste.
Meteorolozi najavljuju nastavak padalina što bi moglo dodatno pogoršati situaciju u Hercegovini.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+