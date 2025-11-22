Obavijesti

SVE POD VODOM

Poplave u Albaniji: Poginula žena, stotine ljudi evakuirano

Poplave u Albaniji: Poginula žena, stotine ljudi evakuirano
Foto: Florion Goga/REUTERS

Najmanje 200 obitelji je evakuirano od četvrtka zbog poplava koje su nanijele štetu desecima domova, a oštećeno je oko 20 mostova...

U poplavama koje su pogodile Albaniju jedna žena je poginula a stotine ljudi su evakuirane, rekli su u subotu dužnosnici. Tijelo 75-godišnje žene pronađeno je u subotu u Devollu na jugoistoku zemlje nakon višesatne potrage, priopćila je policija.

Ženu, koja je nestala u petak, odnijela je bujica.

Southern part of Albania affected by flooding
"Više od 1500 hektara poljoprivrednog zemljišta potopljeno je u subotu na jugu zemlje", rekao je on novinarima.

"Više od 1500 hektara poljoprivrednog zemljišta potopljeno je u subotu na jugu zemlje", rekao je on novinarima.

Osim toga, oštećeno je oko 20 mostova, od kojih će neke trebati potpuno obnoviti, dodao je ministar.

Southern part of Albania affected by flooding
Vojska je bila angažirana u operacijama spašavanja i evakuacije, distribuciji hrane te jačanju nasipa i brana.

U subotu je nekoliko stotina kuća bilo bez struje, jer su klizištima odnijeli brojne dalekovode, prema izvješćima medija.

Deseci cesta bili su poplavljeni ili blokirani klizištima.

