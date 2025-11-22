Poplave u Albaniji: Poginula žena, stotine ljudi evakuirano

U poplavama koje su pogodile Albaniju jedna žena je poginula a stotine ljudi su evakuirane, rekli su u subotu dužnosnici. Tijelo 75-godišnje žene pronađeno je u subotu u Devollu na jugoistoku zemlje nakon višesatne potrage, priopćila je policija.

Ženu, koja je nestala u petak, odnijela je bujica.

Foto: Florion Goga/REUTERS

Najmanje 200 obitelji je evakuirano od četvrtka zbog poplava koje su nanijele štetu desecima domova, rekao je ministar obrane Pirro Vengu.

"Više od 1500 hektara poljoprivrednog zemljišta potopljeno je u subotu na jugu zemlje", rekao je on novinarima.

Osim toga, oštećeno je oko 20 mostova, od kojih će neke trebati potpuno obnoviti, dodao je ministar.

Foto: Florion Goga/REUTERS

Vojska je bila angažirana u operacijama spašavanja i evakuacije, distribuciji hrane te jačanju nasipa i brana.

U subotu je nekoliko stotina kuća bilo bez struje, jer su klizištima odnijeli brojne dalekovode, prema izvješćima medija.

Deseci cesta bili su poplavljeni ili blokirani klizištima.