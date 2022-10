Herman: HDZ radi svoj model zbrinjavanja otpada, neka ga Tomašević slobodno kopira

“To je pucanj u prazno. Cijena čitavog eksperimenta je drastično povećala cijenu usluge građanima, a Zagreb nije čišći ni bolji grad nakon novog modela. Stvar je u cijeni i umjetnom napumpavanju sredstava Čistoći”, rekao je Herman na konferenciji za medije u Gradskoj skupštini.

Komentirajući novi model koji je u Zagrebu stupio na snagu 1. listopada, istaknuo je da ga smatra neučinkovitim, pa najavio kako će HDZ izaći sa vlastitim model zbrinjavanja otpada.

“Naš program ima za osnovne elemente ponovnu upotrebu, kompostiranje, recikliranje i pretvorbu otpada u neki vid energije”, rekao je Herman. Pozvao je Tomaševića da slobodno, jednom kada ga predstave, kopira taj model u Zagrebu.

Na pitanje o detaljima novog modela, Herman je istaknuo da na njemu HDZ radi “sa svojom ekipom iz struke”, koji se problemima gospodarenja otpada bave na akademskoj razini. Dodao je da se razmišlja o tome kako se rješenja koja postoje vani, mogu primijeniti na mentalitet Zagrepčana.

“Mi moramo izvući nešto što će biti moguće implementirati u psihu, razumijevanje i mentalitet Zagrepčana”, poručuje Herman. Nije govorio detaljnije o prijedlogu s obzirom da on još nije gotovo.

Prijedlog rebalansa zagrebačkog proračuna nerealan i netransparentan

Uoči sjednice zagrebačke Gradske skupštine koja se održava u četvrtak, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Herman je ocijenio da je rebalans proračuna Grada Zagreba o kojemu će zastupnici raspravljati, nerealan i netransparentan.

Gradska uprava pred zastupnike je poslala prijedlog da se gradski proračun s 15 milijardi i 126 milijuna kuna, koliki je bio u 2021. kada je izglasan, poveća za nešto više od 721 milijun kuna, s obzirom da su rashodi i izdaci grada Zagreba veći nego što ih se planiralo.

No, Herman ističe kako je teško vjerovati da je on ostvariv jer je "prenapuhan", te nije vjerojatno da će se njime predviđena prodaje udjela Grada Zagreba u tvrtki APIS IT, dogoditi do kraja godine.

Prema Hermanovoj računici, na temelju takvog rebalansa proračuna, Grad Zagreb će u sljedeću godinu prenijeti gubitak od preko 500 milijuna kuna, no novinarima nije preciznije objasnio kako je došao do te brojke.

“Imat ću detaljnu analizu rebalansa proračuna sutra", dodao je.

“Kada se oduzmu krediti i zaduženja i zbroje prenapuhani prihodi”, to je gubitak od preko 500 milijuna kuna koje prenosimo u sljedeću godinu, zaključio je Herman.

