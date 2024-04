Herman: Zar nije žalosno da je gradonačelniku Zagreba prvo radno mjesto 'gradonačelnika'?

Aktualnu situaciju u Gradu najbolje objašnjava činjenica da oni koji upravljaju nisu ničime u životu upravljali. Zar nije žalosno da je trenutnom gradonačelniku grada Zagreba prvo pravo konkretno radno mjesto gradonačelnika? Kao sto je situacija s gradonačelnikom, tako je i na listama, nema slike, nema tona. Za razliku od njih, na našoj listi su ljudi s karijerama, koji se imaju gdje vratiti nakon saborskog mandata. Zagrepčani sad vide da Zagreb nikada nije toliko zapušten, toliko prljav, pun smeća, rekao je rekao je predsjednik GO HDZ-a Zagreb Mislav Herman.

Danas je u Zagrebu održano predstavljanje članova prve izborne jedinice HDZ-a, a među prisutnima bio je i premijer Andrej Plenković.

- Zagrepčani nažalost vide jedno a to je da u Zagrebu nema razvojnih i kapitalnih projekata. Uz apsurd: Zagreb pliva u novcu, zahvaljujući nama, zahvaljujući Vladi, zahvaljujući HDZ-ovoj Vladi. Zašto je to tako? Zato sto Tomašević nije prihvatio poziv Vlade da ukine ovaj sramotni prirez, ovaj sramotni harač. Umjesto toga, mjesecima je plakao da će Zagreb trpjeti nenadoknadivu financijsku štetu. Gdje je taj novac? Tim novcem se boje klupice, crtaju mačkice, slave Trnjanski krijesovi, još samo čekamo proslavu Dana mladosti. Zabrinjava kićenje tuđem perjem, hvaljenjem tuđim projektima, projektima koje je netko drugi namijenio, a Zagreb ima tu samo protokolarnu ulogu. To je princip da jedan dan prosvjeduju, drugi dan sa smiješkom potpisuju u Vladi ugovor za Dinamov stadion. Dame i gospodo, ljudi moraju znati istinu, a istina je da ti i takvi u nekom suludom scenariju preuzmu državu, slijedi nam zagrebački scenarij, a mi to nećemo dozvoliti - rekao je Mislav Herman, predsjednik zagrebačkog HDZ-a - nastavio je Herman.

Na sve se nadovezao i Krunoslav Katičić u svom govoru.

- Mislav je dosta toga kazao, ja ću se malo u svojstvu glavnog taj lika i voditelja izbornog stožera dati kratku odjenu onoga sto mislim da je pred nama. Istina je, svjedoci smo brojnih izazova, od potresa, globalne pandemije i rata. No doista moramo biti ponosni na ono sto je Vlada HDZ-a postigla. Iako posljednjih dana svjedočimo političkim malverzacijama, naša djeca žive u vladavini prava. Mislim da sve građanke i građani trebaju biti ponosni na ono sto smo napravili, velike korake, promjene koje se događaju nisu jednostavne niti malene. Srozavanje kulture političkog dijaloga ponovno pokušava preuzeti glavu riječ. Vođenje Hrvatske ne može se temeljiti na prosvjedima, parolama, pamfletima. Zagreb je nažalost primjer sto se događa kad vlast preuzmu neodgovorni. Zagreb je danas grad smeća i gužvi. Građanke i građane ne zanimaju politička prepucavanja bez sadržaja. Predsjednice HDZ-a, pokazali ste da se znate nositi sa svim izazovima, a poručujem da smo mi kao tim spremni za sve izazove jer smo uvijek korak ispred svih - rekao je.