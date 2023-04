Hernadi o mogućem otkupu Ine: Za to nije bilo ozbiljnih ponuda. Nisam davao mito Sanaderu!

Prvi put nakon pravomoćne presude predsjednik i izvršni direktor mađarske kompanije MOL Zsolt Hernádi dao je ekskluzivni intervju za RTL.

Ustavni sud odbio je njegovu tužbu pa sad do 2031. ne smije iz Mađarske.

- Sama odluka me nije iznenadila. A ono što je posebno zanimljivo je da se sastajemo upravo sada, ovaj tjedan, kada je ova odluka objavljena u srijedu. Naravno, nije me iznenadilo ni to što su, kao i obično, mediji prije mene doznali za tu odluku pa sam i ja to doznao iz Jutarnjeg lista, ali to je problem te priče koji se ponavlja već 12 godina, da svi saznaju malo ranije nego dotični. Ali zajedno s tim, njen sadržaj je za mene samo nastavak onoga što se do sada događalo u cijeloj ovoj stvari. Što je neshvatljivo ne samo meni, nego zapravo svima, koji su se time bavili na međunarodnoj razini - rekao je Hernadi.

Proteklih 12 godina na snazi je europski uhidbeni nalog pa Hernadi ne može nikuda iz Mađarske.

Pa, bilo je teško objasniti mojoj djeci da sada tata neće putovati s njima, možda na lijepi odmor na hrvatsku obalu ili negdje drugdje u svijetu. Ali općenito, ne poslujemo i posao ne planiramo na temelju toga koliko ja putujem, već na temelju onoga što riješimo, napravimo zajedno s našim kolegama. To mi je najmanje smetalo u poslovnom svijetu, uglavnom zato što, kad je izašla prva, pa potom i druga presuda arbitražnog suda, a na temelju istih tih presuda su svi u poslovnom svijetu rekli, 'pa to je onda potpuno neshvatljiv i nedokučiv proces'. Može se živjeti ovako, bez daljnjega, ali kao privatnoj osobi to je bila vrlo neugodna stvar, pogotovo u početku - rekao je Hernadi.

Tvrdi da nije dao mito Ivi Sanaderu.

Ne samo da ja to tvrdim, to smo uspjeli i dokazati, točnije, nitko nije uspio dokazati suprotno. Vjerujemo li jednoj jedinoj osobi? Njegovo ime je Robert Ježić, koji je u ovom slučaju bio donekle pristran, jer je bio u zatvoru kada se sjetio da se ovdje dogodilo nešto poput podmićivanja, a sud poslije nije zanimalo ni u čijem je vlasništvu tvrtka kojoj je plaćeno tih 5 milijuna eura, a što Robert Ježić nikad nije rekao. A što se potom dogodilo s ovih 5 milijuna eura? Jesmo li ikada razgovarali o ovome? Čiji je interes bio u svemu tome? Jesmo li ikada razgovarali o tome? Na temelju toga, međutim, ako on nije pouzdan svjedok, sve što je rekao ne može se potvrditi u tom obliku. Zsolt Hernádi se nigdje nije pojavio, Zsolta Hernádija nigdje nema, nisu uspjeli pokazati transfere ili bilo što drugo, postoji samo jedna stvar: „To je rekao Robert Ježić“. To je ono što su istraživali međunarodni sudovi, nisu se libili istražiti i na temelju toga su zaključili da ne postoji sud u civiliziranom svijetu koji bi Roberta Ježića mogao svrstati u pouzdane svjedoke - tvrdi Hernadi.

Hernadi tvrdi da na snimci iz restorana Marcellino, on na papirić piše broj telefona jednog mađarskog političara i daje ga Sanaderu.

- Niste li uočili da u Marcellinu, kada sjednem na javnom mjestu sa Sanaderom i razgovaramo, Sanader me pita za telefon, jedne, recimo, dugo godina javne osobe, starog političkog kolege, s kojim je provodio dosta vremena, a Sanader je htio putovati u Mađarsku, a i došao je u Mađarsku i želio se sresti s tom osobom. Tražio je njegov broj telefona. Ja sam njegov telefonski broj napisao na svoju posjetnicu, na poleđinu posjetnice, dao sam je Sanaderu, a on potom – koliko ja znam - s tom osobom sreo ovdje u Budimpešti koliko ja znam, ali kako… - rekao je Hernadi.

Upitan o ponudama Hrvatske za otkup Ine, Hernadi odgovara:

- Prije svega moram reći da je INA sada, dakle od 2009. godine do danas postala jako dobra tvrtka koja izvrsno posluje, na što svi trebamo biti ponosni. Od 2009. do 2022. godine u Inu je uloženo 3,8 milijardi eura, 3,8 milijardi eura. To je puno novca. Ne postoji nijedna druga hrvatska tvrtka u kojoj je bilo takvih ulaganja, a radi se o dobrim ulaganjima. A to što je gospodin Plenković najavio da želi otkupiti Inu, ja apsolutno razumijem da on želi otkupiti INA-u. Ja, pak, kažem da je Ina jako dobra kompanija, INA je izvrsna kompanija u kojoj mi volimo biti i želimo je dalje razvijati. Od ovog trenutka lopta nije na našem terenu. Ako netko nešto želi, neka kaže: volio bih to kupiti za ovaj ili onaj iznos. Mi i dalje ne želimo Inu prodati, jer INA je sastavni dio nas, mi smo zajedno dobri. Ovo je lijepa europska storija uspjeha - rekao je.

- Kad bih je htio prodati. Ali zašto bih ja bio taj koji nudi cijenu, ako je ne želim prodati? Ako netko nešto želi, doći će. Ako vas netko zaprosi, stat će pred Vas. Naravno, mi ništa sličnog nismo dobili - dodao je Hernadi.

- Razgovaralo se, radile su se studije, određivale cijene, na što smo mi uvijek govorili: „nemojte se šaliti“. Naravno, i ja mogu reći da nam netko dade nešto za 15 dolara, a čija je vrijednost red veličine veća. Jednostavno, u ovome se zapravo ništa opipljivo nije dogodilo, a moram dodati i kako nama to i nije u interesu. Jer nama je i dalje u interesu da INA bude tvrtka koja dobro funkcionira, jedna od determinativnih energetskih kompanija u srednjoj Europi. Što je ona, inače, već i danas - poručio je Hernadi.

Podsjetimo, Plenković je prošlog ljeta izjavio kako su Mađari tražili previše za otkup Ine.

– Mađari su zahtijevali puno više nego što smo mi nudili. Napravili smo sve detaljne, stručne analize i ponudili drugoj strani jedan iznos. Međutim oni su zahtijevali puno više nego što smo nudili. Ne možemo plaćati afektivnu cijenu nečega što je prošlo stručnu evaluaciju. Nitko od nas tko se bavi javnim poslom ne može se prema takvoj transakciji odnositi kao da je privatna osoba. Napravili smo što smo mogli, ako netko neće prodati nešto što ima po nekoj cijeni, ne možemo ga prisiliti. Mi radimo dalje, surađujemo, razlike su velike. Nakon tih razgovora više detaljno nismo razgovarali, bili smo predaleko. Da smo bili u par kuna, dogovorili bi se – rekao je Plenković u srpnju prošle godine.

Vlada je više puta davala izjave o ponudama za otkup Ine, a bivši predsjednik Nadzornog odbora, Damir Vanđelić, izrazio je sumnje u istinitost tih tvrdnji. Kako je kazao, Ina bi o tome morala obavijestiti burzu.

