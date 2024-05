Heroj iz Slavonskog Broda: Spasio je čovjeka koji je zapeo u poplavljenom podvožnjaku

Nesretni čovjek je za vrijeme nevremena u Slavonskom Brodu zapeo automobilom u poplavljenom podvožnjaku. Srećom po njega, naišao je Hrvoje Mužević (48) koji je dostavljao hranu, a čim je shvatio što se događa izašao je iz automobila unatoč tuči i kiši koja je silovito padala i pomogao čovjeku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:39 Akcija spašavanja ispod nadvožnjaka | Video: 24sata/Snimio čitatelj

- Išao sam dostaviti hranu kad sam vidio auto kako pluta u vodi ispod podvožnjaka. Inače taj podvožnjak je poznat po tome da poplavi čim padne malo veća količina kiše i često se dogodi da ljudi procjene da mogu proći automobilima pa zaglave. S obzirom na to da je vani baš bilo nevrijeme i padao je led, jedva sam vidio kroz prozor. U jednom momentu sam vidio čovjeka koji se zaletio u poplavu - ispričao nam je Mužević koji je prije nekoliko mjeseci doživio moždani udar.

- Istrčao sam iz auta, a žena vikala 'kud ćeš'. Auto je plutao do pola u vodi, ne znaš tko je u autu niti što se događa. Mogao se netko udaviti, dijete, žena, ma bilo tko. Nisam mogao drugačije nego ući u vodu. Metar i pola vode sigurno. Kad sam došao do auta, čovjek srednjih godina je sjedio unutra. Kao u šoku. Nije reagirao na ništa što sam mu govorio. Počeo sam gurati auto i vidio dva momka koja trče pomoći. Poskakali u vodu, svaka čast. Brzo se dizala razina vode. Skupilo se ljudi na kraju, nas 10-ak izgurali čovjeka iz poplave. On je potpuno u šoku i dalje bio. Kad smo ga izvukli, ja sam otišao završiti dostavu koju sam imao - ispričao nam je skromni Mužević koji je i dalje bio pod adrenalinom.

Foto: Hrvoje Mužević

Inače, Mužević je poznati uzgajivač njemačkih doga, nedavno je preživio moždani udar, uspio se oporaviti, skinuo je čak 50 kila, a prošlog mu je tjedna njemačka doga Darko na Svjetskoj izložbi pasa u Zagrebu osvojila sjajno drugo mjesto u klasi.

Foto: Hrvoje Mužević

- Je istina je, sa 185 sam došao na 128 kila. Vježbam s fitnes trenerom, možda je i on zaslužan što sam utrčao u vodu - smije se Mužević.

Dodaje kako je Darko osvojio drugo mjesto na Svjetskoj izložbi pasa koje se održavalo na Zagrebačkom velesajmu.