<p>Nije mi nimalo svejedno. U životu nisam bio pozvan pred suca i nikada nisam bio u toj situaciji jer nisam nikada bio ni prekršajno gonjen. Malo se i bojim kako će sve proći iako sam uvjeren da nisam kriv.</p><p>Kaže nam to Tihomir Blagus, heroj zagrebačkog Trnja koji je prije mjesec i pol sa susjedom Domagojem Vorbergerom provalio u ustavu Hrvatskih voda, podigli su branu i voda koja im je nadirala u kuće je otekla u Savu. Nitko od nadležnih se za vrijeme nevremena nije javljao, šahtovi su bili prepuni vode koja se prelila na ulicu i ušla u kuće stanovnika.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Ispovijest heroja Tihomira Blagusa</strong></p><p>Blagus je spasio susjedstvo. Policiji su Hrvatske vode prijavile neovlašteni ulazak u njihov objekt, a kada je tek sutra policija došla na teren, Blagus ih je snimao. Policajac mu je naložio da to ne smije i uzeo mu mobitel, Blagus se pobunio i vikao da mu vrate mobitel. Srušili su ga na pod, stavili nogu na vrat, lisice i odveli u pritvor. Nije u njemu prenoćio tek zbog pritiska javnosti.</p><p>Sada je stigao poziv za prekršajni sud. Policija ga tereti da je prekršio dva članka zakona. Vikom i svađom je remetio javni mir, ali ga se tereti i za omalovažavanje ili vrijeđanje službene osobe. Za svako od tih dijela, ako sudac odluči da je kriv, propisana je kazna od oko 200 do 800 kuna(u zakonu piše vrijednost u njemačkim markama jer zakon još iz 90-ih). Za svako od tih dijela može dobiti i do 30 dana zatvora. Sve će biti na sucu. Ročište je u četvrtak ujutro.</p><p>Ali Blagus je prijavljen i za kazneno djelo neovlaštenog upada u tuđi prostor. To je kazneno djelo u kojem se može dobiti i do godina dana zatvora. Za taj, drugi slučaj, nije dobio još nikakav poziv niti zna u kojoj je fazi. </p><p>- Opet bi napravili isto da spasimo kvart. A što se tiče policajaca, osjećao sam se poniženo i postupali su kao da sam najgori kriminalac. Mi smo stvarno bili nakon neprospavane noći i nakon što smo izbacivali vodu iz kuća. Bila je to stresna situacija i živci su nam zaista svima bili na rubu - kaže Blagus. </p><p>Blagus je morao baciti sav namještaj iz kuće, a zadnjih mjesec dana je s prijateljima skinuo i laminate i pločice i postavili su nove. Sreća je da je njegov poslodavac, lanac namještaja Emmezeta, odlučila pomoći i donirat će mu novi namještaj. Inače ne zna s kojim novcem bi ga kupio. </p><p>Blagusa na sudu zastupa odvjetnik Pavao Krmpotić koji kaže da će od suda tražiti i pisano obrazloženje za što ga se točno tereti i koje dokaze je policija priložila, te rok za pisanu obranu.</p><p>- Vjerujemo i da će sud uvažiti čitav kontekst događaja, stresnu situaciju u kojoj je Blagus bio cijelu noć, te u konačnici revolt što mu je policajac bez ikakve zakonske osnove oduzeo mobitel - kaže Krmpotić.</p>