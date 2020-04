Heroji korone: Njihove priče su inspiracija svima. Hvala vam!

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 2020. godinom medicinskih sestara, tehničara i primalja. Doista, nikad bolji trenutak da svijet oda priznanje i poštovanje vrijednim i požrtvovnim ljudima, koji su tjednima čvrsta barijera između nas i pandemije koja nas je bacila na koljena.

Ovi ljudi koje vidite na fotografijama su heroji situacije koja nas je snašla i ovo je naš mali doprinos da im izrazimo zahvalnost, da naučimo iz njihova primjera što su hrabrost, optimizam i međusobna podrška. Nitko od njih ovih dana ne govori da neće i ne može.

Svi pitaju što treba, kad treba i koliko treba. Nitko ne ide doma dok svi pacijenti nisu zbrinuti. Strahove i brige potisnuli su iza zaštitnih odijela, iza svojeg sestrinskog poziva, za koji kažu da je njihov život. Neki danima ne izlaze iz bolnice, neki već dugo nisu zagrlili svoju djecu. Tu su za sve nas, a kad u razgovorima čujete s koliko emocija i u kakvom zajedništvu funkcioniraju, osjećate se sigurni, zaštićeni. Što god da se dogodi, oni će biti tamo, u prvim redovima te će učiniti sve da nas zbrinu i pomognu.

U redovitim okolnostima, ovi su ljudi godinama bili podcijenjeni i potplaćeni, sustav ih je uvijek zaobilazio kad je trebalo nagraditi njihov rad i angažman. No ovo je prilika da sustav progleda, da nešto promijeni, da ovim ljudima, u svakom smislu, značaj koji zaslužuju. I kao što je spomenuo jedan sugovornik iz ove naše teme, ovo je situacija u kojoj se do maksimuma pokazala prava vrijednost medicinskih sestara i tehničara. Ljudi koji vas gledaju s fotografija stup su zdravstvenog sustava.

I unatoč toj činjenici, skromni su i samozatajni, nitko ne želi isticati sebe, svi odreda kažu da njihova snaga leži u timu, da bez tima ne postoje. A mi im kažemo – hvala vam!

Martina Mikšaj (36)

KBC Zagreb, voditeljica smjene na hitnom prijamu

Punih mjesec dana nije vidjela i zagrlila svoje dijete. Ono je sad kod bake i djeda jer Martina ne smije riskirati da ugrozi obitelj. Ova sestra već 14 godina radi na hitnom prijamu i kaotični radni dani su joj svakodnevica. Zato se, kaže, dobro snalazi u trenutačnoj situaciji, pa i kad četiri sata u komadu na sebi ima zaštitno odijelo i svu drugu opremu. Cijeli tim je, ističe Martina, jako motiviran te jedni drugima daju snagu i podršku.

- Proći će i ovo, nakon kiše uvijek zasja sunce - kaže sestra Martina.

Ana Ljubas (55)

KBC Zagreb, glavna sestra

Punih šest dana i noći sestra Ana nije izašla iz bolnice i otišla kući. Suprug sve to razumije i daje joj podršku. Sestra Ana dobro je poznato lice na KBC-u, punih je 37 godina u toj ustanovi. A prvi selfie u životu napravila je sad, zbog nas i ove teme. Epidemija joj je, kaže, najizazovniji trenutak u karijeri te joj najteže pada što pacijenti ne mogu osjetiti dodir i vidjeti pogled sestre koja o njima skrbi, jer upravo je to ono što pacijentima daje snagu. No sve to, kaže, nadoknađuju bojom glasa punim brižnosti.

Vesna Grubješić (47)

KBC Rijeka, glavna medicinska sestra Covid respiracijskog centra

Odjel ne činim ja, nego cijeli tim, zdravstveni i nezdravstveni djelatnici. Bez njih ne postojim, prvo je što će reći sestra Vesna. Beskrajno je ponosna na mlade sestre i tehničare s drugih odjela, koji su ovih dana prošli edukaciju za rad na intenzivnoj, i u samo pet dana se, kako kaže, iz djece pretvorili u ljude. Najteže joj je, priča, gledati emocije i strah na licima tih mladih ljudi.

- Kroz ovo što sad prolazimo pišemo stranice povijesti za buduće naraštaje - kaže Vesna, zaljubljenica u sport, koja nakon svakog napornog dana nađe vremena i za - trčanje.

Josip Brusić (50)

KBC Rijeka, glavni tehničar Klinike za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

Josip u riječkoj bolnici radi punih 30 godina, a posljednjih 25 je na anesteziologiji. Otkad traje epidemija, radni dan mu počinje prije šest sati i sretan je, kaže, ako dođe doma do 18 sati.

- U ovoj globalnoj epidemiji pokazalo se koliko vrijede sestre i tehničari - govori nam Josip, ponosan što su svi profesionalno odgovorili na ovaj najveći izazov u svojim karijerama. Poseban režim Josip ima i kad dolazi doma, pa ne ulazi u kuću dok se ne presvuče u improviziranoj garderobi pokraj natkrivenog roštilja u dvorištu.

Sandra Karamatić (48)

Dom zdravlja Ploče, medicinska sestra, Covid-19 ambulanta

Ne možemo svi činiti velika djela, ali možemo činiti mala s puno ljubavi, poručuje Sandra s prve linije bitke protiv korona virusa. Moramo shvatiti da je virus opasan i biti vrlo na oprezu. Na fotografiji s vozačem ambulantnog vozila Franom Šendom.

Anuška Hasanagić (35)

Opća bolnica Sveti duh, medicinska sestra na hitnom prijemu

Osjećam se zatočeno, ali ponosno na sve što zajedno radimo!

Igor Kovačić (42)

Opća bolnica Sveti duh, medicinski tehničar

Bit će bolje!

David Šeketa (22)

KBC Zagreb, medicinski tehničar na hitnom prijemu

Mladi tehničar na hitnom prijemu radi posljednje dvije godine i to mu je prvo radno mjesto. Sad su, kaže, on i ekipa doslovce na prvoj liniji, a cilj im je pružiti maksimalnu zdravstvenu skrb baš svim pacijentima. Nikad kod prijema ne znaju isprva je li netko zaražen, tek testiranja to pokažu, no David kaže da se ne boji jer su dobro opremljeni. Radni dani su mu užurbani i dinamični, no nakon njih nastupaju trenuci opuštanja uz neku dobru play listu, jer je David veliki ljubitelj glazbe.

Benjamin Osmančević (25)

Hitna pomoć Umag, medicinski tehničar u vozilu Hitne pomoći

U Hitnoj radi četiri godine i kaže da je ovo situacija u kojoj su rekordno brzo morali prihvatiti nove protokole i novi način rada.

- Neprijatelja sad ne vidimo, ali straha nema, a ključ je u profesionalnosti, edukaciji i poznavanju opreme - kaže Benjamin, koji, uz ostale intervencije, prevozi s timom i pacijente pozitivne na koronu. Smjena mu traje 24 sata pa je tri dana slobodan. Provodi ih izoliran od svega jer ne želi riskirati zarazu.

Sandra Karabatić (45)

Klinika za plućne bolesti Jordanovac, glavna sestra Zavoda za tumore pluća i sredoprsja

Za sve nas ovo je veliki test strpljivosti i snage, kaže sestra Sandra, koja na Klinici radi 23 godine i s timom skrbi o najranjivijoj skupini pacijenata - ljudima s karcinomom pluća.

- Ti su ljudi u velikom strahu, pa im briga i pažnja sestara neopisivo znače - govori Vesna, čije se dijete naučilo da zagrljaj i poljubac od mame može dobiti tek kad mama ostavi odjeću na balkonu i otušira se nakon radnog dana.

Nelyh Đikoli Melina (54)

Opća bolnica Sveti duh, trijažna sestra

Uvijek sam bila i ostala uporna, pa i u ovoj bitki s opasnim virusom.

Anemona Štros (36)

Opća bolnica Sveti duh, trijažna sestra

Hrabra sam, a tako se i osjećam. Nema predaje!

Marienka Braić (49)

Opća bolnica Pula, medicinska sestra

U početku je bilo jako stresno, no ubrzo je sve prešlo u rutinu i uz dobru organizaciju posao se odrađuje lakše. Obujam posla je veći, zahtjevniji i stresniji - opisuje Marienka kako im je raditi “pod koronom”. Najviše je brine da i ona ne oboli jer bi time ugrozila kolegice i obitelj.

- Najteže je u ovoj stresnoj situaciji ostati priseban i hladne glave. No razmišljam da uvijek može biti gore i da će ova pandemija proći te da ćemo svi odahnuti i nastaviti raditi svoj posao kao i dosad - rekla je.

Adisa Jusić (23)

Opća bolnica Pula, medicinska tehničarka

Trudimo se i odmoriti se kako bismo smogli snage da daljnji rad. Zdravo se hranimo zahvaljujući brojnim donacijama namirnica i zdravih napitaka – kaže Adisa. Detaljno opisuje i neuobičajen način rada zbog pandemije.

- Način rada sad se jako razlikuje od uobičajenog. Nažalost, nemamo stalni pristup ni kontakt s pacijentima, obilazimo ih nekoliko puta dnevno, a za sve ostalo komuniciramo telefonski. Trudimo se tijekom razgovora pružiti maksimalnu psihološku potporu, koja im je zapravo najpotrebnija. Puno je stresnije i teže obavljati medicinske intervencije u zaštitnom odijelu – rekla je. Kao i ostale kolegice, strahuje da virus ne donese sa sobom kući.

- Odvojenost od obitelji i roditelja zapravo je najteži dio, kao i distanciranost od prijatelja – rekla je.

Milana Struja (34)

Opća bolnica Pula, medicinska tehničarka

Sad vidimo prave životne vrijednosti, koliko je sloboda bitna, kao i to da smo emotivno socijalna bića gladna ljubavi, pažnje i blizine drugih ljudi, pogotovo svojih najdražih – govori Milana dok se s kolegama brine o pozitivnima na koronu.

- Izuzetno se divim infektološkim medicinskim sestrama, koje su pokazale lavlju hrabrost unatoč navalama raznih strahova – dodala je. Naučila je, kaže, prihvaćati najteže situacije.

- Kako je krenula pandemija, promjene su se događale unutar mene kao i unutar svakog od zdravstvenih radnika. Dizale su se emocije straha od zaraze, kao i od događaja koje nismo mogli predvidjeti. Okolina se mijenja, stres raste, time se sve mijenja, tako i mi. Bolje sam upoznala sebe, strahu sad bez problema gledam u lice i dajem sve od sebe kroz zanimanje koje sam odabrala - rekla je.

Dr. Alemka Markotić i ekipa s Klinike "Dr. Fran Mihaljević"

Foto: Anto Magzan

Lijepo smo zamolili da nam selfieje pošalju i djelatnici Infektivne klinke “Dr. Fran Mihaljević”. Odbili su nas jer imaju puno posla. Razumijemo. Ipak, nismo željeli da ovaj prilog prođe bez hommagea za ljude koji su prvi ušli u rat s COVID-19. Pa smo zamolili poznatog blogera i fotografa Antu Magzana da nam ustupi svoje fotografije osoblja bolnice.

Foto: Anto Magzan Znamo da su snimljene još 2018., puno prije pandemije, ali smatramo potrebnim da i oni budu u najboljem i najplemenitijem društvu.

Kristijan Hađar (27)

KBC Zagreb, medicinski tehničar na hitnom prijemu

Proći će sve to, kaže ovaj ovaj mladi tehničar, koji četiri godine radi na hitnom prijemu, i dodaje kako nitko nije mislio da će im nedostajati ono od prije, ona gužva i gomila posla specifična za Hitnu. Sad, kaže, imaju manje pacijenata nego prije, ali su svi teži nego u normalnim okolnostima. No zahvaljujući dobroj organizaciji i opremi, on i tim nose se sa svime, a najljepši trenutak svakog dana, koji Kristijan s nestrpljenjem čeka, onaj je kada dođe doma te zagrli suprugu i dijete.

Ingrid Pranjković (46)

Opća bolnica Pula, glavna sestra Odjela infektologije

Moj posao glavne sestre je organizacija rada, koja je sad puno zahtjevnija i pritisak je ogroman. Na odjelu odjednom imamo priliv velikog broja novih ljudi koji nikad nisu radili sa zaraznom patologijom, te je to dodatni izazov. Svi smo pozitivnog duha i dobro funkcioniramo u timu, a posebno sam sretna što su se kolege s drugih odjela i samovoljno javili za pomoć, kaže nam Ingrid.

Svoj tim sestara izrazito hvali i kaže da predano rade ta da imaju jako puno iskustva.

KBC Osijek, medicinske sestre i tehničari respiratornog centra

Ovdje se ne radi o nama, nego o vama. Želimo da uskoro realizirate svoje planove, zato budite kod kuće

Patricija Orlić (35)

Opća bolnica Pula, medicinska sestra na Infektologiji

U vrijeme pandemije moj se posao puno promijenio. Uz to što je sve više posla, tako dolazi do više stresa, napetosti i straha. Ne znam što me očekuje, ali jednostavno sam spremna na sve, kaže Patricija. Korona ju je, kao i većinu medicinskog osoblja, odvojila od obitelji.

- Jako mi nedostaju zajednička druženja. Sve ove nedaće prevladavam zahvaljujući odličnom timu i dobroj organizaciji posla - kaže Patricija.

Renata Magušić

KBC Osijek, medicinska sestra

Borba s virusom pokazala je koliko smo potrebni, zbog čega smo jako ponosni na posao koji radimo. Nije nam nimalo lako. Nadam se da ovaj virus neće još dugo vladati svijetom. Želimo se svi što prije vratiti normalnom životu.

Nevenka Kovačić

KBC Osijek, medicinska sestra

Molim vas, ostanite doma, samo ćete tako zaštititi sebe, a onda i druge

Slavica Šušnjara (59)

Opća bolnica Pula, medicinska sestra

Kroz sve te godine je naučila da su djela puno veća od riječi pa tako šturo, ali snažno opisuje kako radi svoj posao u pandemiji.

- Uvijek se trebamo prilagoditi novoj situaciji u zdravstvu. Znanje i vrijeme ključ su uspjeha. Nadam se najboljem. Budimo hrabri, vedri i suosjećajni prema našim bolesnicima - kaže Slavica.

Jelena Masnić

Opća bolnica Pula, medicinska sestra

Promijenio se način rada, komunikacija s pacijentima. U ovim trenucima najviše nam nedostaje nas život prije pandemije, kaže Jelena koja deset godina radi u pulskoj bolnici, od čega zadnje dvije i pol posvećuje pacijenticama na ginekološkom odjelu.

Dino Burazin (21)

KBC Osijek, medicinski tehničar

- Volim svoj posao, ali u ovo doba borbe s virusom je dosta naporno. Ulažemo sve svoje snage i nadamo se skorom završetku svega - rekao nam je Dino koji radi kao medicinski tehničar godinu i pol dana.

Dubravka Ivanić (47)

Opća bolnica Sveti duh, glavna sestra hitnog prijema

- Hvala vam što ste uz nas u teškim vremenima, to nam puno znači. Nema predaje, idemo dalje, hrabro i ponosno!

Ivana Kerezović (35)

Opća bolnica Sveti duh

Osjećam se ponosno i optimistično, Sv. Duh

Nada Tadić (53)

Opća bolnica Pula, koordinatorica za palijativnu skrb

- Epidemija mi je kao svima promijenila privatni i profesionalni život. Iz cijele ove situacije nadam se da ćemo zapamtiti lekcije o ljudskoj odgovornosti i poniznosti. Pokazali smo plemenitost i velika srca. Zahvaljujem svim divnim ljudima s kojima zajedno nosimo teret ove borbe. Proći će sve to, a mi ćemo s jednim ogromnim iskustvom ići naprijed, nadam se s promijenjenim prioritetima - poručila je.

Ivanka Pađen (60)

Opća bolnica Sveti duh, voditeljica opservacije na hitnom prijemu

- Samo hrabro, sutra je, uvijek, novi dan!

Josipa Novak (26)

Sestra na hitnom prijemu - KBC Zagreb

Mladoj Josipi hitni je prijem prvo radno mjesto, i kaže da ni u snu nije očekivala da će se na početku sestrinske karijere suočiti s ovakvim stanjem. Radi u dijelu gdje se primaju pacijenti sa sumnjom na COVID, i kaže da određena doza straha uvijek postoji. No posao se mora odraditi, ističe. Josipa radi smjene od 12 sati, a potom odlazi doma, zaručniku. Od ostaka svoje velike obitelji trenutno se maknula, jer ih ne želi ugroziti. Život joj je, kaže, posao-kuća, kuća-posao.

Martina Ivanišić, Šarika Gajnak i Katarina Čamagajevac

Medicinske sestre u Respiratornom centru KBC-a Osijek



- Svi u KBC-u radimo požrtvovno, i nastojimo biti hrabri, odani smo svome poslu u ovoj teškoj novonastaloj situaciji. Naš rad zahtijeva savjesnost, strpljivost i entuzijazam.

Medicinske sestre - KBC Split

Fotografije su nam poslale i sestre iz KBC-a Split koje brinu o oboljelima od korona virusa, ali žele ostati anonimne.

- U vremenu u kojem smo se zatekle u opasnosti i ugroze od koronavirusa, izazova koji od nas zahtijeva punu psihofizičku spremnost, požrtvovnost i hrabrost, poručujemo da se ne bojimo za sebe. Mlade smo, izdržljive, volimo svoj poziv, zanimanje, ponosne smo što možemo pomoći, skrbiti, biti podrška našim bolesnicima. Nije nam ništa teško, dovoljno smo iskusne da znamo razumjeti u kakvoj se situaciji danas nalazi cijeli svijet. Najbolji ljudski osjećaj je kad možete pomoći kome je pomoć potrebna.... Samo se bojimo da ne zarazimo druge ljude oko sebe, obitelj, djecu, roditelje. Taj je strah najveći, postoji nelagoda si ti možda nekoga ugrozio.

Poruka koju želimo poslati svima je: molimo vas, ostanite kod kuće, imajte dobre namjere, čuvajte tako svoje, i naše zdravlje. Sretan Uskrs svima, a posebno medicinskim sestrama na prvoj crti obrane, u svim bolnicama svijeta!, poručuju sestre iz Splita.