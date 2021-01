Ako mene pitate, posao kuhanja obroka u potresom pogođenim područjima trebali su dobiti lokalni ugostitelji, počinje priču chef Duje Pisac iz Splita, kuhar koji je prvi stigao u Banovinu. Osim njega, na terenu su se izmjenjivali brojni kuhari volonteri, koje će sad zamijeniti državna tvrtka Pleter.

Kuhanje u Banovini sad je već dobro uhodano, iako prvih dana nije bilo lako. Pisac je na terenu bio već prvi dan nakon potresa, s Rokom Pućem, Josipom Mijalićem, Matom Golešom i Antom Lovrićem iz Rogoznice. Drugi dan već su im stigle potrebne namirnice, kao i velika “teća” iz Chefs Cluba Croatia napravljena u splitskom škveru. Stiglo je i još 15 kuhara. Pisac je na terenu kuhao točno devet dana.

- Prvi dan skuhali smo 1200 obroka. Strašno me sve to pogodilo, te tužne oči ljudi koji su dolazili po topli obrok, nijemu zahvalnost jer nisu zaboravljeni. Do osam ujutro stigle bi nam sve namirnice, a do dva je ručak bio gotov. Onda odeš u kombi plakati, da te nitko ne vidi, pa se vratiš kuhati večeru - kaže nam Pisac, čiji je brat Mate također stigao u Banovinu prvi dan, ali ne s kuhačom, nego s bagerom.

Prvi dan kuhanja bio je, kaže Duje, nezamisliva improvizacija.

- Nismo imali šator pa smo tako kuhali na otvorenom, nismo trebali dodavati vodu jer nam je kiša padala u ‘teću’. Drugi dan smo dobili improvizirani šator, radili smo najbolje što smo mogli. Sve potrebne namirnice stizale su svježe, iz donacija, a logistiku su odradili moji Splićani - kaže Pisac, koji je s kolegama počeo izbacivati do 10.000 obroka na dan.

Pleter već polako preuzima kuhanje na terenu. Pleter je tvrtka u državnom vlasništvu, a zapošljavaju više od 1200 radnika u vojnim kuhinjama, kantinama i restoranima Oružanih snaga.

- Pleter će moći to napraviti, ali lokalci trebaju imati prednost - kažu iz Udruge ugostitelja.

Iako trebamo otići, mi ostajemo pomagati

- Danas smo skuhali gulaš, podijeljeno je više od 2000 porcija. Ostatka ima, još su dva punkta ostala za podjelu večere. U srijedu ovo sve demontiramo, čistimo i odlazimo kući u Split, rekao nam je kuhar Robert Žmire, volonter iz Splita, koji u Petrinji volontira s kolegama iz Kaštela i Brača. Dodaje da su iz državne tvrtke Pleter bili u kuhinji u obilasku.

- Bili su u stručnom obilasku, kako mi to zovemo, to je ono, doći, pogledati i okrenuti se, podvit repicu, a pogotovo doći u finom, odjeven u kaputiću i lijepim cipelicama. Vidjet ćemo što će od toga svega ispasti. Muka je svima nama kad se vratimo doma i pogledamo televiziju, koliko su dobili, što su dobili - kaže Robert dodajući kako zalihe namirnice nastoje potrošiti, a što ostane to može i Pleter preuzeti.

Drugi kuhar Marko iz Pule je rekao da su iz Pletera donijeli grah u velikim loncima, no zaključio je da je u njemu samo voda. - Količine nam dostavljaju dovoljno, cijelo vrijeme dostavljaju, ali od toga se ne možeš baš najesti. Mi to moramo dorađivati i stavljati dodatno unutra nešto da to nalikuje na nešto. Meni to nije nešto, da to možeš dati ljudima. Mi smo stavili i meso i sve ostalo što treba. Zato se malo bunimo. Ali i zbog toga što se najavilo da će hranu dobivati samo oni s crvenim naljepnicama na kućama, dok drugi neće, ne znam je li to istina - rekao je Marko dodajući kako će on ovdje ostati dok god treba.