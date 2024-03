Heroji: Nepoznatom čovjeku su kupili hranu i renovirali stan

Upoznali smo ga slučajno u parku. Naša djeca su se igrala kad smo ga mi vidjeli. Odmah nam je bilo jasno da mu nije dobro pa smo započeli razgovor s njime - ispričao nam je Ivan Brodar (31) koji je sa svojim prijateljem Ivanom Gradiškim (29) odlučio pomoći Damiru (58). Zbog svoje su nesebičnog djela postali naši ovogodišnji dobitnici nagrade Ponos Hrvatske!

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kroz razgovor s Damirom su saznali da je nedavno izašao iz bolnice nakon što je operirao vratne kralješke. Osim što je teško pokretan, ima i epilepsiju. Damir, nažalost, živi bez ikakvih primanja već sedam godina jer je bolest učinila svoje.

- Odmah smo pokušali saznati što više o njemu. Shvatili smo da nema nikoga. Teško je gledati tako bolesnog čovjeka koji je sam na ovome svijetu - rekao je Gradiški.

Stan je djelovao kao da su u špilji

Isti dan kada su se upoznali Damir im je pokazao svoj stan koji je tada bio u katastrofalnom stanju. Kako su nam ispričali, od crnih zidova djelovalo je kao da su u špilji, a svjetlo nisu mogli upaliti jer Damir nije imao struje.

- Stan je izgledao kao špilja, zidovi su bili potpuno crni. To nikad u životu nisam vidio. Grozno sam se osjećao jer sam bio jako tužan kada sam vidio kako on živi - prisjetio se Brodar.

Ono što ih je još više rastužilo je bila činjenica da si Damir zbog jako malo primanja ne može priuštiti hranu danima.

- Nisam shvaćao to i nisam htio prihvatiti tu činjenicu. Pitao sam se kako je moguće da netko pet dana u sebe ne stavi ni šnitu kruha - kazao je Gradiški kojem je to jednostavno bilo nezamislivo.

To je bila kap koja je prelila čašu. Dva prijatelja odlučila su se baciti na posao kako bi mu renovirali stan i omogućili one najosnovnije životne uvjete koje nije imao.

Stari stan pretvorili u novi

- Samo smo se pogledali i znali smo što oboje mislimo. To je bilo da moramo pomoći ovom čovjeku. Sve smo počistili i riješili se starog i dotrajalog namještaja. Pobojali smo zidove, nabavili mu dostojan krevet i kupili novi madrac. Dali smo mu i nešto svoje odjeće za prvu ruku jer, iako nije bila nova odjeća, smatrali smo da je bolje da nosi čisto nego da nosi novo - rekao je Gradiški.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Brodar se inače bavi građevinom, a hobi mu je, kako je rekao, automehanika. Ima petero djece. Njegov je prijatelj, Gradiški, vozač.

- Naše obitelji su jako ponosne na nas. Nama je najvažnije da smo mi njemu pomogli - rekao je Gradiški.

Damir, koji je živio u stanu crnih zidova, bez struje i hrane nije imao ni tekuće vode u stanu. Ova dva prijatelja priključila su mu vodu od susjeda.

- Mislim da bi svi trebali biti takvi. Uvijek netko treba pomoć, a ponekad nisu dovoljno glasni da ih se čuje. Zato je potrebno dobro osluškivati i promatrati oko sebe. Ovo je najmanje što smo mi mogli napraviti za njega - rekao je Gradiški.

Prvih nekoliko dana su mu uspjeli, kako su nam ispričali, dogovoriti redoviti catering kako bi imao što za pojesti. Kasnije su se javili pučkoj kuhinji koja mu sada svakoga dana donosi topli obrok. Uz to, obratili su se i Centru za socijalnu skrb te su za njega dogovorili jednokratnu pomoć. Osim jednokratne pomoći, dogovorili su mu i pomoć u kućanstvu jer Damir, zbog bolesti, ništa ne može sam raditi.

Postali su prijatelji

- On je postao naš prijatelj. Još uvijek se čujemo s njim i pitamo ga treba li nešto. Ja sam baš nedavno bio kod njega na druženju. Nevjerojatno mi je koliko se brzo i dobro oporavio. Drago mi je da je taj naš trud i rad do kasnih sati pomogao i imao svrhu - rekao je Gradiški.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kako su nam rekli, obnova nije bila lagana jer su bili ograničeni svjetlom - čim je sunce palo oni su morali prestati s radom.

- U malo više od tjedan dana smo taj stan doveli u red. Renovirali smo mu i kupaonicu. Dobio je novu WC školjku i umivaonik. Baš smo zadovoljni kako smo to sve sredili - rekao je Brodar.

Dio materijala za radove su uspjeli skupiti donacijama građana koji su vidjeli njihovu objavu na društvenim mrežama.

- Ja sam mu odmah rekao da mu mogu dati svoj rad i svoje vrijeme. Na kraju smo se stvarno jako zbližili s njim. Družili se nakon što je pao mrak. Proslavili smo i rođendan s njim. Bilo je to slavlje do kasnih noćnih sati. On je sretan što ga netko danas obilazi i jer brine o njemu. Više nije sam jer ima nas. Kupio sam mu sad i mobitel kako bi se mogli svaki dan čuti - rekao je Ivan.

Ispričali su nam da Damir sada samostalno počisti stan, a od njihovog društva i hrane koji dobiva je, kako su nam rekli, poprimio skroz drugačiju vrstu snage.

- To je drugi čovjek danas. Kao da je trebao mali vjetar u leđa. Em je star, nemoćan, bolestan. Nije imao volje za životom, kamoli počistiti. Sada sam brine o sebi. Jako mi je drago da je sve ispalo dobro i da smo baš taj dan otišli u park s djecom - rekao je Brodar.

Priče o našim dobitnicima pratite u novinama i na našem portalu te u emisiji Dobro jutro, Hrvatska na HRT-u koji je partner ovog projekta. Ne propustite ni svečanu dodjelu 30. ožujka na Drugom programu HRT-a, u 16 sati.

Ponosni pokrovitelji projekta su PEVEX, ERSTE, INA, OTP, HEP, Hrvatska pošta, Fina, KONČAR, Studenac i HŽ Infrastruktura.