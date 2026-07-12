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HEROJSKA BORBA Veliki požar na Korčuli zaustavljen! Kiša je pomogla vatrogascima

Piše 24sata,
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HEROJSKA BORBA Veliki požar na Korčuli zaustavljen! Kiša je pomogla vatrogascima
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Vatrogasci iz cijele Hrvatske cijelu noć su se borili s požarom na Korčuli koji je buknuo u subotu poslijepodne. Vatra je zahvatila oko 550 hektara trave, niskog raslinja, makije i borove šume

Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavu za upravljanje vatrogasnim intervencijama, u protekla 24 sata zabilježeno je 145 vatrogasnih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo 247 vatrogasnih organizacija s ukupno 1024 vatrogasca i 353 vatrogasna vozila. Ukupna opožarena površina raslinja iznosi 652 hektara. Najzahtjevnija intervencija i dalje je na području Blata na otoku Korčuli, gdje je požar zahvatio oko 550 hektara trave, niskog raslinja, makije i borove šume. Tijekom noći vatrogasci su uspjeli zaustaviti širenje požara, a jutros je stanje na požarištu stabilno. Vatrogasci tijekom dana nastavljaju s gašenjem, sanacijom i osiguranjem požarišta. Objekti nisu bili ugroženi.

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Foto: Čitatelj 24sata

Na požarištu je angažirano 186 vatrogasaca s 48 vatrogasnih vozila iz Intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik, javnih vatrogasnih postrojbi Dubrovački vatrogasci, Dubrovačko primorje, Konavle i Metković te dobrovoljnih vatrogasnih društava Korčula, Lumbarda, Smokvica, Blato, Vela Luka, Orebić, Putnikovići, Kuna, Župa dubrovačka i Čilipi.

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Požar na Korčuli VIDEO
Požar na Korčuli | Video: 24sata Video

U gašenju su jučer sudjelovala četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i jedan Air Tractor AT-802, dok je tijekom noći, temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, na Korčulu upućeno dodatnih 134 vatrogasca s 40 vatrogasnih vozila iz Vatrogasnih zajednica Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Dio snaga iz Koprivničko-križevačke županije ostaje u pripravnosti u Vučevici.

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Veliki požar izbio je na otoku Korčuli, na predjelu Kapja VIDEO
Veliki požar izbio je na otoku Korčuli, na predjelu Kapja | Video: 24sata Video

Dva požara i kod Šibenika

Na području Šibensko-kninske županije jučer poslijepodne zabilježena su dva požara otvorenog prostora. Požar kod Vodica, za koji je dojava zaprimljena u 17:04 sata, zahvatio je oko 900 četvornih metara trave i niskog raslinja. Na intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Vodice te DVD-ova Zaton, Tisno, Pirovac i Vodice, a u gašenje je bio uključen i jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 koji je preusmjeren s požarišta kod Grebaštice. Jedan vatrogasac zadobio je lakše tjelesne ozljede te je zbrinut od strane hitne medicinske službe. Požar je ugašen u 19:13 sati.

Na požaru otvorenog prostora kod Grebaštice, za koji je dojava zaprimljena u 14:24 sata, opožareno je oko 100 hektara trave, niskog raslinja, makije i borove šume. U gašenju je sudjelovao 71 vatrogasac s 26 vatrogasnih vozila iz JVP-a Šibenik i Vodice, IVP-a Šibenik te DVD-ova Bilice, Brodarica-Krapanj, Zablaće, Rogoznica, Perković, Primošten, Grebaštica, Zaton i Šibenik. Iz zraka su djelovala dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i pet Air Tractora AT-802. Požar je lokaliziran jutros u 5:06 sati, a tijekom dana vatrogasci nastavljaju sa sanacijom i osiguranjem požarišta.

Na području Zadarske županije ugašen je požar otvorenog prostora u Salima na Dugom otoku, dok je požar u Parku prirode Telašćica lokaliziran. Tijekom noći organizirano je dežurstvo i osiguranje požarišta.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji jučer je uspješno ugašen požar otvorenog prostora u uvali Lovrečina na otoku Braču. Požarom su bili zahvaćeni trava, nisko raslinje i borova šuma, a u gašenju je sudjelovalo pet vatrogasaca s dva vatrogasna vozila iz DVD-a Supetar te jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor AT-802.

– Stanje na požarištu na otoku Korčuli je stabilno. Vatrogasci su se cijelu noć borili s vatrom i zaustavili širenje požara. Situaciju su olakšali i povoljni vremenski uvjeti. Objekti nisu bili ugroženi. Jedan vatrogasac je lakše ozlijeđen i zbrinuli su ga djelatnici hitne medicinske službe. Na terenu je 186 vatrogasaca s 48 vozila iz VZŽ Dubrovačko-neretvanske. Na Korčulu dolaze 134 vatrogasca s 40 vozila iz unutrašnjosti koji će nakon kratkog odmora biti raspoređeni na požarište i zamijeniti lokalne vatrogasne snage. Zatraženo je angažiranje dva protupožarna zrakoplova CL-415 na požarište na Korčulu, međutim, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta zrakoplovi još nisu krenuli na požarište. Situacija je dobra i na području Grebaštice, kao i na drugim požarištima – rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te zahvalio svim vatrogascima i posadama protupožarnih zrakoplova na njihovom angažmanu.

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