LANAC SPORTSKE OPREME

Hervis službeno potvrdio: Gasimo poslovanje u Hrvatskoj

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Facebook Hervis

Novi vlasnik je nakon detaljnog pregleda poslovanja, procjene budućih tržišnih uvjeta te analize promijenjenih kupovnih navika, donio odluku o postupnom zatvaranju poslovanja, priopćili su

Hervis je u sklopu nove vlasničke strategije odlučio prodati svoje podružnice u Njemačkoj, Hrvatskoj i Sloveniji privatnom investitoru te se u potpunosti usredotočiti na austrijsko tržište.

- Novi vlasnik Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H, Hervis sport i moda d.o.o. i HERVIS Šport in moda d.o.o., nakon detaljnog pregleda poslovanja, procjene budućih tržišnih uvjeta te analize promijenjenih kupovnih navika, donio je odluku o postupnom zatvaranju poslovanja navedenih društava. Planirano postupno zatvaranje poslovanja omogućit će ispunjenje svih obveza prema kupcima, dobavljačima i zaposlenicima - poručili su iz Hervisa za Poslovni dnevnik.

Kompanija Quantum Investment Holding GmbH, koja je preuzela Hervis u siječnju 2026., time nastavlja restrukturiranje poslovanja, navode u priopćenju. U okviru transakcije obuhvaćeno je ukupno 43 trgovine, od čega 21 u Sloveniji, 18 u Hrvatskoj i 4 u Njemačkoj.

Detalji prodaje i identitet investitora nisu objavljeni. Iz uprave Hervisa poručuju da je cilj ove odluke jačanje poslovanja u Austriji i bolja raspodjela resursa. Budući smjer poslovanja na austrijskom tržištu još se razmatra i trebao bi biti poznat u narednim mjesecima.

- Sukladno dogovoru s investitorom, nažalost u ovoj fazi nismo u mogućnosti komentirati konkretna pitanja koja ste postavili. Investitor će uskoro objaviti dodatne informacije o sljedećim koracima - rekli su nam iz kompanije u utorak.

Hrvatima otkrila strašnu istinu o Černobilu, htjeli su je uhititi: 'Ne izlazite van. Čuvajte djecu!'
ČERNOBILSKE TAJNE

Hrvatima otkrila strašnu istinu o Černobilu, htjeli su je uhititi: 'Ne izlazite van. Čuvajte djecu!'

PRVI DIO Zagrebački Radio 101 prvi je u Jugoslaviji objavio informaciju o nuklearnoj katastrofi u Černobilu. Znanstvenica Alica Bauman danima je na televiziji obavještavala javnost o posljedicama
Objavljeni papiri o aferi u šahovskom savezu: Spominju se ministar Ćorić, kum i hotel...
NOVA AFERA

Objavljeni papiri o aferi u šahovskom savezu: Spominju se ministar Ćorić, kum i hotel...

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić je objavio dokumente koji ukazuju na malverzacije i u tom savezu: 'Ovo ipak ide i do članova vladajuće strukture, pogledajte kronologiju slučaja i trošenje donacija...'
Hrvatska dobila jako pojačanje za borbu protiv vatrene stihije
NIKAD SPREMNIJI

Hrvatska dobila jako pojačanje za borbu protiv vatrene stihije

Zrakoplovno-tehnički centar će nastaviti ulagati napore u održavanje i razvoj kapaciteta, s ciljem pružanja pouzdane i pravodobne potpore Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu

