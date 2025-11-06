Obavijesti

Hezbolah: Libanon vezan primirjem, ali odbija pregovore

Foto: Ayal Margolin/REUTERS

Libanonski Hezbolah izjavio je u četvrtak da ta militantna skupina ima "legitimno pravo oduprijeti se (izraelskoj) okupaciji", dodajući da će podržati libanonsku vojsku

Hezbolah je također poručio da, premda je Libanon vezan primirjem, nije obvezan sudjelovati u političkim pregovorima s Izraelom.

Prošli je tjedan libanonski predsjednik Joseph Aoun naredio vojsci da se suprotstavi svakom izraelskom upadu na jug zemlje, nakon što su izraelske snage tijekom noći prešle granicu i ubile jednog općinskog službenika - unatoč primirju postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Država.

„Potvrđujemo naše legitimno pravo da se odupremo okupaciji i agresiji te da stojimo uz našu vojsku i narod u obrani suvereniteta naše zemlje“, priopćila je skupina.

NAPALI IH DRONOVIMA Izrael napao mirovne snage UN-a u Libanonu: 'Ovo je ozbiljno'
Izrael napao mirovne snage UN-a u Libanonu: 'Ovo je ozbiljno'

Hezbolah je također naveo da koristi svoje pravo na samoobranu od „neprijatelja koji nameće rat našoj zemlji, ne prestaje s napadima i nastoji pokoriti našu državu“.

Sjedinjene Države posredovale su u postizanju primirja između Libanona i Izraela u studenome 2024., nakon više od godinu dana sukoba koji je izbio zbog rata u Gazi, ali izraelski su napadi preko granice i dalje povremeno nastavljeni.

