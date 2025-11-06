Hezbolah: Libanon vezan primirjem, ali odbija pregovore

Hezbolah je također poručio da, premda je Libanon vezan primirjem, nije obvezan sudjelovati u političkim pregovorima s Izraelom.

Prošli je tjedan libanonski predsjednik Joseph Aoun naredio vojsci da se suprotstavi svakom izraelskom upadu na jug zemlje, nakon što su izraelske snage tijekom noći prešle granicu i ubile jednog općinskog službenika - unatoč primirju postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Država.

„Potvrđujemo naše legitimno pravo da se odupremo okupaciji i agresiji te da stojimo uz našu vojsku i narod u obrani suvereniteta naše zemlje“, priopćila je skupina.

Hezbolah je također naveo da koristi svoje pravo na samoobranu od „neprijatelja koji nameće rat našoj zemlji, ne prestaje s napadima i nastoji pokoriti našu državu“.

Sjedinjene Države posredovale su u postizanju primirja između Libanona i Izraela u studenome 2024., nakon više od godinu dana sukoba koji je izbio zbog rata u Gazi, ali izraelski su napadi preko granice i dalje povremeno nastavljeni.